Am dat mai mulţi bani Europei decât am luat!

AM DAT MAI MULT DECÂT AM LUAT Ne-am obişnuit deja cu veştile proaste când vine vorba de fondurile europene. După cinci ani în care UE ne-a pus la dispoziţie zeci de milioane de euro ca să ne acoperim lipsurile, şi puţine nu sunt, noi n-am fost în stare să atragem decât 10% din banii oferiţi pe tavă. Mai mult decât atât, nu numai că n-am fost în stare să luăm banii de la UE, dar bilanţul arată că am dat mai mulţi bani decât am luat. Potrivit calculelor Capital, România a accesat mai puţini bani din fondurile europene decât contribuţia plătită la bugetul UE, din 2007 până în prezent. Din cele 27,52 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile alocate pentru ţara noastră, noi am reuşit să atragem 7,8 miliarde de euro, o sumă mai mică decât cea cu care am contribuit la bugetul UE, adică 7,9 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, ne-am luat banii înapoi. Mai puţin cu 100 de milioane de euro. Partea proastă este că dacă tendinţa se va menţine, până la sfârşitul lui 2013, atunci România va pierde aprox. 60% din fondurile europene nerambursabile alocate.

PROASTĂ GESTIUNE Răspunzătoare pentru slaba accesare a fondurilor europene este fosta guvernare pedelistă. Premierul Victor Ponta îi arată cu degetul, pentru slaba absorbţie a fondurilor europene, pe foştii miniştri ai Muncii din partea PDL Ioan Botiş, Sulfina Barbu şi Sebastian Lăzăroiu. \"Evaluările, speranţele referitoare la fondurile europene care vor fi accesate şi vor fi încasate efectiv au fost hiperoptimiste. Practic, noi acum suntem în grafic cu absorbţia de fonduri europene, dar avem şi ne vin din urmă auditurile pe 2010 şi 2011 pe care nu le mai putem schimba şi care înseamnă bani pierduţi. De aceea, de câte ori îi aud şi pe preşedintele suspendat, şi pe alţii vorbind despre banii europeni îi trimit şi le cer să-i sancţioneze cât mai dur posibil pe Botiş, Lăzăroiu şi Barbu, dacă vorbim de POSDRU, de exemplu, dar mai sunt şi alte situaţii\", a spus premierul.