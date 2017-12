Ambasadorul Turciei neagă că ar fi solicitat închiderea şcolilor Lumina

Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Osman Koray Ertaş, a precizat joi, la solicitarea părţii române, că nu a solicitat formal, la vreun moment, închiderea unităţilor de învăţământ Lumina, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

''Secretarul de stat pentru afaceri europene, Cristian Bădescu, l-a primit în audiență astăzi, 21 iulie 2016, pe ambasadorul Republicii Turcia în România, Osman Koray Ertaș, la solicitarea acestuia. Cu această ocazie, ambasadorul Turciei a informat cu privire la ultimele evoluții ale situației interne din țară, inclusiv declararea stării de urgenţă. A reafirmat, în context, angajamentul ţării sale pentru valorile europene. La solicitarea părții române, ambasadorul turc a reconfirmat atenția specială pe care autoritățile turce o acordă turiștilor străini, inclusiv cei români, aflați în această perioadă în Turcia, în principal în zonele turistice.

În cursul discuției, secretarul de stat român a solicitat clarificări privind unele declarații recent apărute în spațiul public, cu privire la unităţile de învăţământ Lumina. Ca răspuns, partea turcă a precizat că nu a solicitat formal, la vreun moment, închiderea acestora'', a transmis MAE prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în cadrul discuțiilor, partea română a reconfirmat interesul României pentru menținerea unei Republici Turce stabile, membru al NATO şi partener cheie al UE, ancorat în valorile europene, evidenţiind că autorităţile române au condamnat în termeni cei mai fermi tentativa de lovitură de stat care a avut loc în Turcia.

''Demnitarul român a subliniat că România sprijină viitorul european al Turciei care să respecte pe deplin principiile democratice, drepturile omului, statul de drept, în linie cu concluziile Consiliului Afacerilor Externe din 18 iulie 2016. România urmărește cu atenție efectul măsurilor adoptate de autorităţile turce ulterior tentativei de lovitură de stat, care nu trebuie să împiedice dezvoltarea pe viitor a societăţii turce pe baze democratice, inclusive şi stabile'', subliniază MAE.

Ambasadorul Turciei în România, Osman Koray Ertaş, a declarat sâmbătă că gruparea din spatele loviturii de stat din Turcia are 11 şcoli în România, afimând că Turcia a făcut demersurile pentru extrădarea lui Fethullah Gulen din SUA, care ar fi implicat în tentativa de asasinare a preşedintelui turc.

''(În spatele loviturii de stat-n.r.) sunt membrii acestei grupări Gulen de care am amintit, ai acestui cleric care stă în SUA. Acest imam are două feţe: are o reţea de şcoli, au 11 şcoli în România, au organizaţii umanitare, (…) când vorbeşte pentru presa străină transmite mesaje de toleranţă şi de prietenie. Partea sa întunecată, când vorbeşte în limba turcă, întotdeauna îşi îndeamnă suporterii să fie clandestini, să se ascundă, să aştepte momentul potrivit şi atunci când acesta vine să ajungă la cârma instituţiilor'', a afimat diplomatul turc la Realitatea TV.

În acest context, Ali Bozçalışkan, consulul general al Consulatului General al Republicii Turcia la Constanţa a afirmat pentru presa locală că autoritățile din Turcia au solicitat închiderea unităților de învățământ.

''Nota informativă a Ministerului de Externe al Republicii Turcia privind încercarea de lovitură de stat din 15 iulie a fost transmisă instituţiilor mass-media. Încercarea de lovitură de stat aparţine Organizaţiei Teroriste Fethullah Gülen (Fethullah Gülen Terörist Örgütü - FETÖ). Guvernul nostru a informat la timp toţi aliaţii şi partenerii privind liderul şi adevăratul scop al acestei organizaţii şi a solicitat închiderea instituţiilor şi a fundaţiilor acesteia din străinătate. Instituţiile de învăţământ şi fundaţiile din România se înscriu în acelaşi context'', a declarat Ali Bozçalışkan, potrivit