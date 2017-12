Amendă pentru firma care i-a lăsat pe mangalioţi în frig!

Reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Constanţa i-au răzbunat, însă fără să-i încălzească prea mult, pe locuitorii din Mangalia care au fost lăsaţi în frig, amendând firma „Callatis Therm” - societate care furnizează agentul termic în municipiul Mangalia. „Li s-a pus în vedere să achiziţioneze combustibilul necesar şi să dea drumul la căldură. Oricum, situaţia de la Mangalia este destul de complicată. Am înţeles că, pentru a cumpăra combustibil, firma trebuie să facă un credit, dar nu poate fără acordul Primăriei, care are în administrare punctele termice. Ori, acum, nu se mai ştie cine este primar...”, a declarat comisarul şef al CJPC Constanţa, Dionisie Culeţu. Motivul pentru care societatea „Callatis Therm”, fostă „Romintherm”, a întrerupt furnizarea agentului termic şi a apei calde a fost că Primăria are o restanţă de 4,3 milioane lei, datorie care provine din faptul că Guvernul nu a alocat subvenţia la căldură în ultimii ani. „În spatele deciziei celor de la Callatis Therm, de a sista furnizarea energiei termice, se află deputatul Zanfir Iorguş şi reprezentantul Guvernului în judeţul Constanţa. Disperaţi că vin alegerile şi că s-ar putea să piardă şi de data aceasta, ei au făcut presiuni pentru ca societatea de termoficare să nu ţină cont de oameni, să oprească apa caldă şi căldura, sperând că oamenii vor da vina pe mine! Cum puteam să iau eu această decizie în an preelectoral?! Ce fel de om poţi fi să-ţi faci calcule politice pe sănătatea bătrânilor şi a copiilor?!”, declara, pe 20 noiembrie, Tusac.