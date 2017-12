”România devine automat ţintă, din cauza scutului antirachetă”

05:47:30 / 25 Iunie 2015

Nebunia poiticienilor şi a celor ce îi aleg

Ruşii nu au nimic cu noi. Nu este treaba noastră ce se întâmplă în Ucraina. Ieri Polonia şi Ucraina ne înjurau şi acum noi le plângem de milă. Proşti mai suntem. În istoria recentă România a ajutat Polonia şi Ucraina şi am primit m... Duşmanul nostru este FMI, BM, CE, BNR, Guvernul, Parlamentul, etc... De ce ? Cresc cheltuielile de râzboi, costurile la gaze, electricitate, alimente, căldură şi la tot. Străinul a pus stăpânire peste România. Guvernul este slab deoarece nu are putere de control. TVA scăzut, dar preţurile au crescut. Evaziunea fiscală a crescut deoarece mafioţii locali controlează poliţia, primăria, fiscul, procuratura şi judecătoria. Ei controlează piaţa, preţurile. Guvernul este impotent. Guvernul este blocat în teritoriu de corupţi. Exemplu: preţurile din Cernavoda, Medgidia, Aliman, Ion Corvin, Ostrov, Oltina, Băneasa, Adamclisi, Cobadin, etc... Pe acestea le ştiu eu. Deci lăsaţi ruşii. Aici la noi sunt nemernicii..