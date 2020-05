Andrei Talpeș, team manager BC Athletic: „Cred că am avut puterea să oferim oamenilor experiențe de neuitat”

În urma şedinţei Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet, care s-a desfăşurat la 19 mai, în regim de videoconferinţă, s-a decis ca sezonul 2019-2020 al Ligii Naționale de baschet nasculin să fie încheiat oficial, însă fără decernarea titlului de campioană.

,,Consiliul Director constată imposibilitatea continuării Ligii Naţionale de Baschet (masculin si feminin) și a Ligii I, din cauza pandemiei de Covid - 19, și dispune cu unanimitate de voturi încetarea sezonului competitional 2019-2020 al LNBM, LNBF şi Liga I, cu clasamentele în vigoare la data suspendării competiţiilor de către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă din 12 martie 2020, fără decernarea titlurilor de campioană naţională. Prezenta decizie intra în vigoare începând cu data de 22 mai 2020, acordând astfel tuturor participantelor din LNBM, LNBF şi Liga I, posibilitatea de a-şi rezolva în aceasta perioadă toate aspectele organizatorice”, a fost anunţul Federaţiei Române de Baschet.

În aceste condiţii, formaţia masculină Baschet Club Athletic Constanţa nu şi-a mai putut bucura fanii cu prestaţii în partidele oficiale, iar acum toată lumea încearcă să găsească soluţii pentru reluarea activităţii.

„Din păcate pentru noi, sezonul 2019-2020 nu s-a terminat pe teren din cauza pandemiei de Covid - 19.

Pentru Baschet Club Athletic Constanța a fost un sezon cu suișuri si coborâșuri, însă cred că, deși nu am avut puterea de a controla rezultatul final al sezonului, am avut puterea să oferim oamenilor experiențe de neuitat.

Cea mai mare bucurie este că, prin fiecare proiect din sfera #madeinconstanta în parte, am reușit să creăm și să livrăm emoție, atât către fani, cât și către sponsori, către partenerii noștri. Consider că oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.

Cred că după această pandemie numită Covid - 19, este momentul unui reStart al sportului românesc în general şi al sportului constănțean, în special. Şi pentru ca acest lucru să se întample este nevoie de noi toţi, sa ne unim forţele, de la ministere, federații, la specialiști, președinți, manageri, jucători, kinetoterapeuți etc.

Iubesc să realizez si să mă implic în lucruri practice şi adevărate, proiecte ce pot schimba mentalități. Este important să îţi recunoşti progresul şi să fii mândru de implinirile tale. Consider că recunoașterea şi sprijinul celor din jur te ajută să evoluezi. Cât despre noi, despre Athletic Constanța, sunt optimist. În acest proiect numit #madeinconstanta ne ghidăm după mai multe principii sănătoase, iar unul dintre ele, aplicat în special în această perioadă, a fost: să faci ceea ce este corect, chiar și atunci când nu te vede nimeni”, a declarat Andrei Talpeș, team manager Baschet Club Athletic Constanța, care a adăugat referitor la viitor:

„Cred în sport. Cred în sport ca pilon al educației, cred în sport ca sursă de lideri, de modele; cred în sport ca liant social; cred în sport ca industrie. Şi cred că un proiect comun pentru restartul sportului constănțean ar putea aduce numai beneficii și de asemenea poate transforma Constanța într-o comunitate vie care să ofere oportunități reale pentru toți cei care vor să se implice.

Ştiu că toată lumea întreabă deja ce va fi în viitor. Mai avem multă muncă, de făcut în și pentru sezonul viitor.

În cele din urmă, vreau să vă transmit faptul că este uimitor să lucrezi într-un club în evoluție și să faci parte dintr-o echipa profesionistă, ambițioasă și creativă, care lucrează zi de zi, ceea ce face ca proiectul #madeinconstanta să existe și să se întâmple.

Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează! #team is everything #made in constanta”.