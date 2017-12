Angajatorii vor reţine contribuţiile pentru drepturile de autor şi le vor vira la buget

Persoanele care obţin venituri din drept de autor şi cele care lucrează pe convenţii civile nu vor mai trebui să depună declaraţiile şi să facă plata contribuţiilor, obligaţia urmând să revină angajatorilor şi să se aplice prin stopaj la sursă, potrivit ministrului Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu. \"Cei care obţin venituri din drept de autor şi cei care lucrează pe convenţii civile nu mai sunt obligaţi să meargă să depună declaraţie şi să facă plata. Se va modifica şi se va aplica metoda stopajului la sursă, adică angajatorii vor reţine banii şi-i vor vira la buget, e metoda cea mai eficientă, adică mai rapidă şi cu costurile cele mai mici. Modificarea se va face tot prin ordonanţă de urgenţă, noi avem termen ca miercuri să intre în Guvern şi să apară aceste modificări\", a afirmat Ialomiţianu. Întrebat dacă angajatorii vor \"uita\" să vireze banii la buget, Ialomiţianu a spus că este vorba de o răspundere penală şi se va aplica legea. Totodată, întrebat cine va opera stopajul la sursă în cazul maneliştilor, spre exemplu, care câştigă mii de euro pe lună, dar nu plătesc taxe la buget, Ialomiţianu a spus că există o modificare a Codului de Procedură privind introducerea metodelor indirecte de control, în funcţie de avere, şi că orice avere trebuie să aibă o sursă de finanţare, în funcţie de banii din conturi. \"Sigur că întotdeauna există o posibilitate de a scăpa, într-un timp scurt sau lung. Dar noi trebuie să venim cu nişte metode de verificare pentru a depista acele persoane care se sustrag de la plata impozitelor\", a spus el. Ialomiţianu a răspuns astfel unei întrebări care se referea la cei care vor ţin banii în conturi în străinătate sau \"la saltea\". \"Nu, nu este vorba de a trimite inspectorii la nunţi sau alte lucruri de genul acesta, este vorba de nişte metode pe care le aplică toate ţările din UE şi SUA, de verificare, orice persoană care are o creştere de avere înseamnă că are un venit care trebuie impozitat. Este o metodă de a stabili venitul impozabil, baza impozabilă se poate stabili în funcţie de venit sau în funcţie de cheltuieli\", a arătat el. Întrebat în continuare când va fi pusă în aplicare această metodă, el a arătat că modificarea Codului a fost făcută deja şi acum se lucrează la normele tehnice de aplicare de către cei de la ANAF, urmând să se aplice probabil de la 1 ianuarie.

Despre proiectul prin care contribuţiile sociale plătite de cei care obţin venituri independente s-ar dubla, şeful Finanţelor a spus că nu s-a luat încă o decizie. \"Este o variantă de lucru între specialiştii din Finanţe şi specialiştii din afara ministerului, experţi fiscali, nu s-a luat încă nicio decizie. Noi trebuie să promovăm anumite principii în fiscalitate, o echitate, adică toate persoanele să plătească în mod egal, şi impozite, şi contribuţii. Se evită astfel evaziunea fiscală, în primul rând, adică să se plece dintr-un loc în altul, plus un respect faţă de contribuabil. Plus siguranţa, adică persoanele trebuie să aibă şi o asistenţă socială mai bună, şi de sănătate. Dar principala grijă e să nu crească evaziunea, aici e o sarcină pe care preşedintele mi-a dat-o, şi premierul, legat de reducerea evaziunii. Şi am să cer celor de la ANAF o eficienţă mai mare, adică analiza de risc pe contribuabili să fie folosită în mod constant, cei care desfăşoară activitate să vedem, în funcţie de cifra de afaceri, ce-au declarat, dacă s-au produs modificări în declaraţiile lor fiscale, dacă au plătit mai puţin, înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo. Şi în zonele în care evaziunea este ridicată, acolo controalele vor fi intensificate\", a spus el. Ialomiţianu a fost întrebat şi dacă va cere să se aplice legea şi în cazul firmei Remat, la care soţia sa este administrator şi care figurează pe site-ul ANAF cu o datorie de 400.000 de lei. \"Nu ştiu de situaţia aceasta, probabil că e o raportare mai veche cea pe care aţi văzut-o, dar dacă e aşa, o să cer lucrul acesta, toate firmele cu datorii vor fi executate silit, indiferent cine este administrator\", a arătat ministrul.