Angela Merkel ține cu Hillary Clinton

În plină febră a alegerilor primare din SUA, cancelarul german, Angela Merkel, are doar cuvinte de laudă pentru candidatul la alegerile democrate primare Hillary Clinton. Merkel și-a exprimat simpatia pentru fostul secretar de stat american: ”Îi admir lunga experiență politică, poziția asupra drepturilor femeii, familiilor și îngrijirii sănătății. Admir gândirea ei strategică și faptul că este un susținător al parteneriatului transatlantic. Ori de câte ori am lucrat cu Hillary Clinton, a fost o mare plăcere”. În ceea ce îl privește pe candidatul republican Donald Trump, Merkel a declarat că nu îl cunoaște personal. Pe fondul criticilor dure ale lui Trump la adresa politicii ei migratorii, cancelarul german a spus că nu vede niciun motiv să îi răspundă.

Între timp, Hillary Clinton a ieșit triumfătoare în tabăra democraților, cu o victorie împotriva lui Bernie Sanders în statul american Louisiana, însă acesta din urmă i-a luat-o înainte în statele Nebraska și Kansas, în urma weekend-ului electoral. În acest moment, Hillary Clinton a câştigat în 11 state în tabăra democrată, iar Bernie Sanders are şapte victorii. În tabăra republicanilor, Donald Trump şi Ted Cruz au înregistrat câte două victorii în cursa prezidenţială. Donald Trump a câştigat scrutinul republican în statele Kentucky şi Louisiana, în timp ce senatorul de Texas Ted Cruz a a obţinut victorii în Maine şi Kansas. În acest context, Donald Trump a cerut un scrutin pentru departajare cu Ted Cruz, îndemnându-i pe ceilalţi candidaţi să se retragă. La rândul său, Ted Cruz a sugerat că a venit vremea ca Marco Rubio şi John Kasich să se retragă din cursa pentru desemnarea candidatului republican la funcţia de preşedinte al SUA. ”Atât timp cât câmpul electoral rămâne divizat, Donald Trump este favorit”, a subliniat senatorul de Texas. În momentul de faţă, în tabăra republicană, Donald Trump are 12 victorii, în timp ce Ted Cruz are şase.

La capitolul donații, Hillary Clinton a strâns cea mai mare sumă din partea celebrităţilor de la Hollywood, după ce Steven Spielberg şi Jeffrey Katzenberg au donat, fiecare, peste un milion de dolari pentru sprijinirea favoritei lor în campania electorală pentru cursa prezidenţială din 2016. Deşi celebrităţile nu s-au lăsat mai prejos în ceea ce priveşte donaţiile, după cum au observat jurnaliştii de la ”The New York Times”, eşalonul superior de donatori tinde să includă mai degrabă oameni din domeniul financiar şi energetic. Ziarişti de la ”Business Insider” au compilat datele unor rapoarte privind contribuabilii, apoi au accesat baza de date de la Comisia Federală pentru Alegeri din SUA, pentru a detecta numele vedetelor de la Hollywood care au contribuit cu sumele cele mai mari pentru susţinerea candidaţilor în cursa prezidenţială. Deşi deocamdată lista nu este completă - există sume mai mici înregistrate de la celebrităţi din spectrul divertismentului -, ea include, pe de altă parte, cele mai mari donaţii şi se concentreză doar pe sume de peste 2.500 de dolari. Suma maximă pe care o persoană fizică o poate dona într-o campanie pentru un ciclu electoral este de 2.700 de dolari, dar jurnaliştii de la ”Business Insider” dezvăluie şi contribuţii substanţiale îndreptate către Comitetele de Acţiune Politică (Super PACs). Aşadar, lista publicată de ”Business Insider” începe cu Steven Spielberg, directorul şi co-fondatorul DreamWorks, care a donat 1.002.700 de dolari către Hillary Clinton. Regizorul a contribuit cu suma de un milion de dolari livrată prin comitetul Priorities USA Action, care o susţine pe Clinton, dar i-a donat şi candidatei suma maximă prevăzută de lege, 2.700 de dolari. Similar, Jeffrey Katzenberg, directorul executiv de la Dreamworks Animation, a donat suma de un milion de dolari prin Priorities USA Action, dar şi individual, lui Hillary Clinton, 2.700 de dolari. Regizorul J.J. Abrams i-a donat tot candidatei din tabăra democrată, Hillary Clinton, o sumă de 500.000 de dolari prin Priorities USA Action şi 2.700 de dolari direct lui Hillary.

Suma maximă de 2.700 de dolari a fost donată de vedete de la Hollywood către mai mulţi candidaţi, însă Clinton pare să fi fost preferata celebrităţilor şi în acest caz. Astfel, printre vedetele care au donat 2.700 de dolari către Hillary Clinton se numără cântăreţele Beyoncé şi Katy Perry, rapperul Kanye West, actorii Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Ben Affleck, actriţele Kate Hudson, Reese Witherspoon, creatorul serialului ”Two and a Half Men”, Chuck Lorre, şi realizatoarea de televiziune Ellen DeGeneres. Celălalt candidat din tabăra democrată n-a fost recompensat de atâţia susţinători celebri, doar cântăreaţa Bonnie Raitt, creatorul serialelor”Family Guy” şi ”American Dad!”, Seth MacFarlane, şi actorul Danny DeVito oferindu-i lui Bernie Sanders suma maximă de 2.700 de dolari. Danny DeVito i-a acordat aceeaşi sumă şi lui Martin O'Malley, în timp ce producătorul Jerry Bruckheimer i-a donat cei 2.700 de dolari lui Jeb Bush.

