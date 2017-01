Donald Trump şi Bernie Sanders au câştigat alegerile primare din New Hampshire

Republicanul Donald Trump şi democratul Bernie Sanders au câştigat alegerile primare din statul american New Hampshire, după ce au pierdut voturile din Iowa de săptămâna trecută. Rezultatele din New Hampshire vor genera o luptă strânsă între candidaţii republicani la preşedinţia americană în Carolina de Sud, pe 20 februarie, iar pentru candidaţii democraţi, lupta se va da pe 27 februarie.

Pentru Donald Trump, câştigarea alegerilor primare din New Hampshire demonstrează că rămâne printre favoriţi, după ce pe 1 februarie a pierdut în faţa senatorului Ted Cruz din Texas, în prima serie de alegeri primare din Iowa. În alegerile de marţi din Hew Hampshire, Hillary Clinton, fost secretar de stat, care candidează din partea democraţilor la alegerile prezidenţiale din 8 noiembrie din SUA, a fost învinsă de democratul socialist Bernie Sanders, obţinând 39% din sufragii, faţă de 60% cât a strâns Sanders, după numărarea a 86% dintre voturi. Clinton abia a reuşit să câştige alegerile primare din Iowa, după ce s-a aflat la egalitate cu Sanders, care a învins-o în New Hampshire, pentru că alegătorii mai tineri l-au preferat, datorită propunerilor sale populiste de a înlătura supremaţia băncilor americane şi de a obliga statul să plătească taxele de şcolarizare pentru facultate. ”Oamenii au tot dreptul să fie supăraţi, dar sunt şi însetaţi, însetaţi după soluţii”, a declarat Clinton, în vârstă de 68 de ani, după ce l-a felicitat pe Sanders, de 74 de ani. ”Voi lucra mai mult ca oricine altcineva pentru a face acele schimbări necesare să le îmbunătăţească vieţile”, a precizat Clinton. ”Am trimis mesaje care vor avea ecou de pe Wall Street până în Washington, din Maine în California şi de aceea guvernarea ţării noastre măreţe aparţine tututor cetăţenilor ei, nu doar unei mâini de candidaţi prosperi”, a declarat Sanders despre victoria sa din New Hampshire.

Circa 73% dintre votanţi cred că SUA se află pe calea greşită şi aceşti oameni formează o majoritate a celor care îi susţin pe Trump şi Sanders, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Ipsos în colaborare cu Reuters. Donald Trump, care a militat pentru deportarea extracomunitarilor şi interzicerea musulmanilor pe teritoriul SUA, s-a clasat pe primul loc în alegerile din New Hampshire, cu 35% dintre voturi printre republicani, după numărarea a 88% dintre voturi. El şi-a felicitat candidaţii, având o abordare decentă, dar a promis să revină la cea necizelată. ”Mâine: bum, bum”, a exclamat el, făcând referire la declaraţiile explozive cu care a obişnuit publicul de-a lungul campaniei sale electorale.

