Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au logodit!

Cuplul cel mai fermecător şi mai curtat de la Hollywood a confirmat mult-aşteptata sa logodnă. ”Da, e confirmat”, a afirmat Cynthia Pett-Dante, purtătoarea de cuvânt a lui Brad Pitt. ”Este o promisiune pentru viitor iar copiii sunt foarte fericiţi. Pentru moment nu a fost fixată data nunţii”, a mai spus aceasta. Anunţul pune capăt unei îndelungi perioade de speculaţii referitoare la cel mai celebru cuplu al Hollywoodului. Oficializarea logodnei a fost pregătită în dimineaţa zilei de vineri, de un comunicat al bijutierului american Robert Procop, care a anunţat că a creat inelul de logodnă al Angelinei Jolie după indicaţiile preţioase ale lui Brad Pitt.

Robert Procop este un bijutier din Beverly Hills cu care Angelina Jolie întreţine o relaţie privilegiată, întrucât aceasta poartă cu regularitate bijuteriile semnate de el şi au creat împreună o linie de bijuterii numită The Style of Jolie. ”Brad a avut o idee foarte precisă despre acest inel la care a lucrat un an cu Robert”, se menţionează în comunicat. ”A vrut ca inelul să fie perfect din toate punctele de vedere şi Robert a găsit un diamant de cea mai bună calitate şi l-a tăiat astfel încât forma şi mărimea lui să fie adaptate mâinii Angelinei”, se mai afirmă în comunicat. ”Brad a fost extrem de implicat, supervizând toate etapele procesului de creaţie. Diamantele de pe margine sunt special tăiate ca să înconjoare degetul. Fiecare diamant este de cea mai bună calitate”, precizează comunicatul. Robert Procop trece printr-o perioadă excelentă, pentru că la începutul săptămânii trecute, un alt cuplu cu dare de mână i-a călcat pragul magazinului. Robert Downey Jr. şi soţia sa, Susan, şi-au comandat un set de bijuterii accesorizate.

Brad Pitt, în vârstă de 48 de ani şi Angelina Jolie, de 36 de ani, s-au cunoscut în timpul filmărilor la pelicula ”Mr&Mrs Smith / Domnul şi doamna Smith”, în 2005 şi cresc împreună şase copii, trei adoptaţi şi trei biologici. Cuplul plănuieşte să se mute în Marea Britanie, pentru următorii doi ani, unde celebra actriţă are programate trei filme. Cel de-al treilea film programat în Marea Britanie este unul semnat de Danny Boyle, al cărui titlu nu este deocamdată cunoscut. Astfel, filmările pentru ”Maleficent”, în care Angelina deţine rolul principal, debutează luna viitoare. Apoi, actriţa se pare că i se va alătura lui Brad Pitt, în filmul ”The Counselor”, regizat de Ridley Scott, aceasta fiind prima peliculă la care cuplul lucrează împreună de la cea din 2005, care a marcat şi debutul relaţiei lor. În timp ce Angelina Jolie va filma pentru ”Maleficent”, Brad Pitt va avea grijă de cei şase copii ai lor, având în vedere că actorul va începe filmările din nou abia în toamnă, pentru pelicula lui Ridley Scott.