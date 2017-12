Antifrauda ne abuzează pentru că... ne iubește (?!?)

REPLICA ANAF Controalele în forță făcute în ultimele săptămâni de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și comportamentul inspectorilor Fiscului, care au „dansat“ la granița dintre abuz, exces de zel și ultracorectitudine, au reușit, pe lângă suplimentarea veniturilor statului, să-i „umple frigiderul“ șefului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Diaconu. Replica lui n-a întârziat, el spunând că întregul scandal legat de DGAF, care a început să închidă pe capete micii întreprinzători care nu rup bon fiscal, este o marotă pe care a mai auzit-o de nenumărate ori - „Tot aud obsesia asta cu Fiscul care se duce peste micile afaceri și le sufocă cu amenzi pentru câteva sute de lei încasate fără emitere de bon fiscal, în loc să se ducă în controale la marii evazioniști. E greu de înțeles de ce se perpetuează cu asiduitate ideea asta. Am informat - și nu o singură dată! - că în 2014, în primul an de activitate pentru DGAF, am înaintat 700 de sesizări penale, pentru prejudicii totale de 780 milioane euro. Dintre ele, 90% au vizat fraude mai mari de un milion de euro!“. Diaconu a punctat că, „deși linia prioritară de acțiune a DGAF este instrumentarea marii evaziuni fiscale, Antifrauda nu poate neglija complet micile afaceri“ - „Adunate, toate aceste cazuri mici înseamnă sute de milioane de euro care nu mai ajung la bugetul de stat. Iar apoi ne plângem că nu sunt bani pentru școli și spitale“.

UN MARE „DAR“ Toate bune și frumoase, DAR cum ni se rezolva problema lipsei de infrastructură, spitale și școli atunci când Antifrauda face risipă de motorină ca să închidă afaceri pentru diferențe de 10 bani - 100 lei între casă și registru? Un calcul simplu arată că un „tunar“ care a ținut în casa restaurantului bacșișul de 100 lei al chelnerilor, și pe care DGAF l-a închis, ar fi adus statului mai mulți bani din taxe, impozite și CAS dacă ar fi fost lăsat să funcționeze. Și, nu, nici măcar amenda de câteva mii de lei nu compensează pierderea; ea va fi contestată și probabil plătită redus, peste vreo doi ani. Și să fim înțeleși - micii întreprinzători nu vor ca DGAF să-i lase în pace pentru totdeauna, ci doar să nu-i mai trateze ca pe niște infractori de rând. Sintagma folosită de hotelierii constănțeni, spre exemplu, la finele săptămânii trecute, a fost „controale corecte“. Ar fi o schimbare binevenită, pentru că, altfel, întreprinzătorii își vor închide de bunăvoie afacerile și vor pleca în altă parte.