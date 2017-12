Antrenorul Constantin Alexe şi-a dat demisia

10:54:11 / 27 Ianuarie 2014

Bai da fraieri sunteti....

Pai ce interes sa aiba Primaria anul acesta sa sustina sportul? Pai ce, e an electoral???? Bine'nteles ca nu e an electoral, drept urmare nu se fac investitii. In 2015 se vor pomba la greu bani in echipele constantele pentru ca in 2016, in an electoral, sa ne mandrim cu ce echipe exceptionale sustine Primaria.... Eu, unul, nu mai halesc de-astea si nu voi mai vota pe cei care sunt acum in functii. Sper ca lumea sa se fi desteptat