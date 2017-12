Antrenorul Farului este optimist înaintea debutului Ligii I

Înaintea ultimului meci de verificare al “rechinilor”, programat astăzi de la ora 18.00, în deplasare, la Tulcea, antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, a făcut o scurtă analiză a situaţiei în care se află echipa sa. “Sînt mulţumit de felul în care se prezintă situaţia, chiar dacă mi-aş fi dorit să mai avem ceva mai mult timp la dispoziţie pentru a închega relaţiile din cadrul echipei, dar şi cele de joc”, a explicat tehnicianul constănţean adăugînd că atmosfera din cadrul lotului poate fi atuul Farului, dar şi că echipa are nevoie de sprijinul spectatorilor. “Atmosfera bună ne poate ajuta mult, dar trebuie să fie şi valoare. În plus, dacă jucătorii dau totul pe teren, nu vor fi probleme cu publicul, chiar dacă pierdem. Şi cînd eram la Tulcea, am pierdut pe teren propriu cu Otopeni, iar jucătorii au fost aclamaţi. Avem nevoie şi de răbdare diin partea spectatorilor şi cred că aceştia vor fi înţelegători, dacă vor observa o atitudine pozitivă la elevii mei”, a afirmat Gache care a explicat şi de ce a renunţat la trei jucători importanţi din sezonul trecut: “Ceahlăul s-a încărcat cu nume de jucători, dar eu vreau să fac echipă la Farul. De aceea am renunţat la nişte nume adevărate, iar timpul va arăta dacă am greşit sau am avut dreptate”.

Debut de “foc”

Tehnicianul constănţean a mărturisit că nu se teme de programul mai greu pe care Farul îl are în primele etape. “Începutul va fi greu, dar trebuie să jucăm şi cu echipele mari. Nu este o problemă gravă dacă pierdem cu Dinamo sau Steaua, ci atunci cînd nu cîştigăm pe teren propriu cu echipe de aceeaşi valoare cu noi. Noi ne propunem totuşi să cîştigăm fiecare joc, indiferent de numele adversarului. De altfel, vrem să luăm trei puncte la Craiova, chiar dacă oltenii şi-au propus să ia titlul de campioană”, a explicat Gache. Antrenorul grupării de pe litoral se confruntă însă cu probleme medicale, Gerlem şi Farmache avînd şanse mici să evolueze în Bănie din cauza unor rupturi musculare. În schimb, Emil Nanu, absent în amicalul cu Medgidia, va fi apt la ora meciului cu Universitatea Craiova.