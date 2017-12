Anul cinematografic 2011 (II)

2011 a fost un an cu multe premii internaţionale, cum eram obişnuiţi. Dar nu a fost nici un an rău. Am fost prezenţi la marile festivaluri şi, chiar dacă nu am luat premii la Cannes, am atras atenţia cu „Loverboy”. Cătălin Mitulescu a luat decizia de a consolida un tandem actoricesc (Ada Condeescu şi George Piştereanu) lansat cu succes, cu un an înainte, la Berlin, în „Eu când vreau să fluier, fluier” de Florin Şerban.

La Berlin, anul acesta a intrat în focuri promoţia de ultimă oră. Anca Miruna Lăzărescu a fost prezentă cu scurtmetrajul „Apele tac”, alături de Cristi Iftimie, autorul producţiei „15 iulie”.

Ca să rămânem în spaţiul berlinez, e de semnalat demararea unui eveniment consacrat cinematografiei româneşti - „Film- reţeta noastră secretă”. Un „focus” similar deschidea anul cinematografic la Mons, în februarie, unde s-a prezentat o selecţie reprezentativă de noi producţii româneşti, unele de şcoală.

FESTIVALURI Au venit festivalurile de sfârşit de vară, Locarno şi Veneţia. În prima lună de toamnă, la Namur, deşi nu am urcat ca altădată în palmares, au fost incluse în selecţie două filme foarte apreciate. Primul pe care aş vrea să-l menţionez este „Crulic - drumul spre dincolo”, lungmetraj de animaţie cu care regizoarea Anca Damian a cules mai multe premii internaţionale la festivaluri ce i-au urmat celui din capitala Waloniei. Al doilea titlu - „Din dragoste, cu cele mai bune intenţii” - ne-a arătat o altă faţă a talentului lui Adrian Sitaru, mai tandră, cu o povestire în care afecţiunea maternă a devenit personaj principal.

În noiembrie, regizorul Lucian Georgescu şi actorul Marcel Iureş au participat, la Mannheim-Heidelberg, la ediţia jubiliară, a 60-a, a unui important festival internaţional, specializat în lansarea autorilor aflaţi la început de drum. Filmul lor, „Tatăl fantomă”, va intra în săli în 2012.

DIVERSITATE Anul care se încheie a adus o diversificare în peisajul cinematografic. Se poate spune că a apărut un nou cineast pe care se poate conta - Bogdan George Apetri. Debutul lui cu „Periferic” readuce în atenţie capacitatea şi, mai ales, necesitatea imperioasă de a atrage publicul. Acelaşi lucru se poate spune şi despre „Bună, ce faci?” de Alexandru Maftei, considerat o reuşită comedie romantică.

Numărul premierelor a fost ceva mai mare, dar ne-am oprit aici doar asupra celor care au stârnit în mod special interesul criticii, dar şi al spectatorilor.

Au lipsit din peisaj mai multe nume „grele” ale tânărului nostru cinematograf. Câteva dintre acestea se regăsesc pe lista câştigătorilor la ultimul concurs de proiecte organizat de CNC. Ne vom aştepta, astfel, la o viitoare... recoltă de excepţie, cu noi producţii semnate de: Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Florin Şerban, Tudor Giurgiu. Un debut regizoral pe nedrept întârziat va fi cel al operatorului Vlad Păunescu, patronul de la Castel Film, aşteptat cu „Regina directorului”.

2011 a fost, din păcate, şi un an trist. Ne-am despărţit de Liviu Ciulei, o adevărată piatră de hotar în istoria teatrului şi filmului românesc. Ne-au părăsit, de asemenea, academicianul Mihnea Gheorghiu, preşedintele Uniunii Cineaştilor şi regizorul Andrei Blaier.