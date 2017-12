Apel la autorități. Se cere reabilitarea a două clădiri reprezentative pentru Constanța

Doi lideri spirituali de seamă ai comunității musulmane și evreiești din România fac apel la administrația publică locală din Constanța să găsească o soluție pentru reabilitarea a două clădiri de patrimoniu reprezentative pentru orașul de la malul mării. Vorbim despre Moscheea Carol și Sinagoga Mare, cea din urmă aflându-se într-o stare avansată de degradare, deoarece a fost lăsată în paragină. Apelul a fost lansat miercuri, 18 mai, în cadrul vizitei pe care rabinul Cultului Mozaic din România, Rafael Shaffer, a făcut-o la sediul Muftiatului Cultului Musulman din România, aflat în Constanța. ”Țin minte, în urmă cu 45 de ani, în copilărie când am trecut pe la această sinagogă. O țin minte cum arăta atunci și văd cum arată acum… e jalnic. Trebuie făcut ceva, trebuie acționat pe toate direcțiile posibile. Constanța are nevoie de aceste clădiri. Dacă sinagoga arată așa, atunci ceva din Constanța lipsește. Acțiunile mele sunt mai degrabă pe subiecte de educație, dar când va fi nevoie de implicarea mea, o voi face cu mare bucurie”, a declarat rabinul. Și șeful Cultului Musulman, muftiul Iusuf Muurat, s-a arătat îngrijorat de faptul că ceea ce trebuia să fie un templu a fost dat uitării. El a ținut totodată să își arate sprijinul față de rezolvarea problemelor pe care evreii din România le au, numindu-i frați. ”Relațiile noastre nu sunt doar diplomatice și politice, ci sunt relații de frățietate. I-am explicat rabinului despre comunitățile noastre, despre școlile teologice pe care le-am avut pe aceste meleagruri și suntem alături de comunitatea evreiască în marele proiect pe care îl are – reabilitarea cât mai urgentă a sinagogii. Sperăm ca după alegerile locale, administrația publică locală să se implice mai mult în reabilitarea sinagogii și a moscheii”, a spus muftiul. La întâlnirea de la Constanța a participat și președintele comunității evreiești din Constanța, Sorin Lucian Ionescu, care încă de anul trecut a făcut eforturi pentru reabilitarea clădirii care a fost odată loc de rugăciune pentru evrei. Cei doi lideri spirituali au discutat și despre alte probleme pe care cele două comunități le au, unele dintre foarte asemănătore. „Sunt comunități cu o religie deosebită de religia majoritară. Am discutat despre cum au trecut ele prin epoca comunistă, cum își refac acum viața, care sunt problemele de patrimoniu. Avem un patrimoniu sacru, care are vârsta și nevoile lui și am discutat despre ce putem face”, a precizat rabinul Cultului Mozaic din România.