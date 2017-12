Aproape avem Guvern. Să vedem ce va face cu România!

07:53:19 / 04 Ianuarie 2017

DRAGNEA AM VRUT , DRAGNEA AVEM

Fara sa intram in detalii , putem constata ca si acest guvern este la nivelul mediocritatii nationale produsa si cultivata cu sarguinta de catre toti politicianistii produsi cu dragoste materna de catre partide si electorat . Majoritatea celor propusi nu are nicio legatura cu specificul ministerelor , si ceea ce este mai grav , au avut sau au problem cu Justitia . Contrar pricipiului ca un demnitar trebuie sa cunoasca ce trebuie sa faca in functia in care este numit , se merge in continuare pe idea ca va invata ce trebuie sa faca pe parcurs , de parca un guvern este un soi de curs de calificare . Profitand de conjuctura si sprijinit de votul celor care se asteapta la o minima rasplata , Dragnea se pare ca va deveni " conducatorul " mult dorit de popor care va aplica cel putin doua principia democratice : " cand vorbesti cu mine sa taci din gura " si " disciplina este efortul pe care va trebui sa-l faca inferiorul sa para mai prost ca superiorul " ceea ce nu este prea greu avand in vedere ca majoritatea celor pusi sa ne dreseze au deja aceasta calitate . Putini cunoasc si cei care stiu ignora teoria butoiului care spune ca daca un butoi are o doaga mai scurta , indiferent cata apa vei turna in butoi , nivelul aceteia nu se va ridica peste doaga scurta . Butoiul guvernamental are nu numai multe doage scurte ci si multe gauri , prin care se va scurge avutia nationala , atata cata a mai ramas . Se vede ca romanii sunt sortiti sa suporte ceea ce se cheama " regimuri " .In Romania acestea se tin lant : am avut regimul lui Cuza Voda , al Bratienilor , national -taranistilor , carlistilor , legionarilor , regimul antonescian , democrat - popular , socialist si communist , apoi cel de tranzitie in care ne gasim si acum . In sfarsit ,avem parte de regimul lui Dragnea . De un regim democratic se vor ocupa generatiile viitoare , daca vor mai exista .