Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, la Procesiunea „Calea Sfinților“ din Râmnicu Vâlcea

14:17:38 / 29 Aprilie 2017

La 23 August ...

In anii 90' , a fost pus staret la manastire , calugarul Macarie , un foarte iubit fost student al Spagoveanului Teodosie . O prospatura de 23 de ani ! Staret ! Pe numele sau de mirean Nicolae Sima , cu tata tot popalau , pe la Medgidia , a intrat profund in inima sensibila a prea-inaltului berbec de la arhiepiscopie . Desi pidosnic dovedit , ca si alti confrati calugari , a fost sustinut cat timp au curs banii catre boss-ul de la centru . Iar cand sumele s-au subtiat si s-a aflat ca Macarie doseste bani si aur , ba mai mult , si-a cumparat apartamente in Medgidia si Bucuresti , apoi si o masina scumpa , Spagoveanul l-a mazilit crunt ... Ratacitor prin Evropa si Romania perena , Macarie s-a impiedicat la Medgidia , unde a fost arestat o vreme , pentru relatii homosexuale cu minori si coruptie sexuala . Mai precis , isi recruta , prin interpusi , din oras si din satele din jur , clienti de 13-14 ani , cu care organiza orgii homosexuale , platindu-i cu 50-100 lei de partida . A scapat usor din aceasta incercare , cu ajutorul procurorilor original de sensibili , si penali , de la Medgidia , dar a incurcat-o la Bucuresti , cu un client activ si agresiv , care i-a bagat cutitul in burta , temeinic , atunci cand a aflat , asa ca o surpriza , ca Macarie , fostul staret , avea SIDA din 2009 ... Ceea ce inseamna ca era infectat cu HIV , de cel putin zece ani ... Acum , ca Teodosie , revine la 23 August , pe locul unde sturlubatecul sau student a facut bani de la prosti , pentru el , pentru boss ... , ba mai mult , a lasat si ucenici pravoslavnici pidosnici , incarcati duhovniceste , cu cele mai innalte haruri , ce-i de mirare ?