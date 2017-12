Arhitect condamnat pentru pornografie infantilă

Judecătoria Mangalia l-a condamnat, ieri, la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe Iulian Laurenţiu Georgescu, de 42 de ani, din Mangalia, fost director al Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei Mangalia în perioada mandatului primarului Zanfir Iorguş, pentru pornografie infantilă. Bărbatul a recunoscut toate acuzaţiile şi a cerut să fie judecat numai pe baza probelor administrate în timpul urmăririi penale, beneficiind astfel de reducerea pedepsei cu o treime. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit actului de inculpare, în luna februarie a acestui an, ofiţerii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au fost sesizaţi de omologii germani de la Poliţia din Baden Wuerttemberg despre faptul că, din Mangalia, sunt descărcate de pe un server diverse fişiere cu conţinut pornografic reprezentând minori. Sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa, ofiţerii BCCO au reuşit să îl identifice pe Georgescu. Din probele adunate la dosar a reieşit că, în perioada 2008-2011, bărbatul ar fi procurat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale video reprezentând abuzuri sexuale asupra unor minori, pe care ulterior le-ar fi pus la dispoziţie în acelaşi mod utilizatorilor unei reţele de internet. Pe 28 noiembrie, poliţiştii au percheziţionat locuinţa suspectului, unde au descoperit mai multe unităţi de calcul şi medii de stocare în care s-au găsit peste un milion de fotografii şi 8.500 de fişiere video reprezentând abuzuri sexuale asupra unor minori, în diverse ipostaze, cu vârste cuprinse între trei luni şi 17 ani. Georgescu a fost arestat preventiv.