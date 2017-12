Arhitecţii Şefi ai Municipiilor din România şi-au dat întîlnire la Mamaia

Adunarea Generală a Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Municipii din România (AASMR) s-a întrunit ieri la Constanţa, în cadrul unui seminar care se va derula pe durata întregului week-end, în staţiunea Mamaia. Principalele subiecte dezbătute în cadrul seminarului vizează dezvoltarea proiectelor metropolitane în România şi etapele parcurse în ultimii ani şi proiectele de regenerare urbană ce susţin dezvoltarea turismului. În prima zi de dezbateri, la manifestare au participat, alături de arhitecţi, primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre. El a declarat, în deschiderea seminarului, că municipalitatea Constanţa a avut, în anii anteriori, mari probleme cu restricţiile de înălţime impuse de foştii arhitecţi ai oraşului. ”În vizitele făcute în străinătate am constatat că păstrarea unui regim strict de înălţime nu ajută cu nimic peisagistica unui oraş şi consider că este bine să se promoveze o arhitectură urbană mai dinamică”, a subliniat Radu Mazăre. Edilul şef al Constanţei a amintit şi de greutăţile cu care s-a confruntat autoritatea locală în mandatul trecut, în încercarea de a-i determina pe hotelieri să reabiliteze faţadele activelor pe care le deţin în staţiunea Mamaia. ”În 2000, hotelurile din Mamaia erau gri. Am întîmpinat o opoziţie foarte puternică, pentru că atitudinea de atunci a autorităţii locale nu se înscria în uzanţele cu care se obişnuiseră administratorii de hoteluri”, a arătat Radu Mazăre. În finalul alocuţiunii rostite în faţa arhitecţilor, Radu Mazăre i-a îndemnat pe membrii AASMR să adopte proiecte îndrăzneţe atunci cînd este vorba despre dezvoltarea oraşelor pe care le reprezintă. ”Un punct important al discuţiilor este reprezentat de problematica metropolitană şi de realizarea urbanistică a planurilor urbanistice generale. De asemenea, vom discuta despre strategiile locale de dezvoltare a turismului. Oraşul Constanţa va avea foarte multe de spus în cadrul acestui subiect”, a declarat ieri arhitectul şef al municipiului Constanţa, Ionuţ Toma, director al Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei. În opinia lui Toma, în municipiul Constanţa ar trebui realizat un traseu turistic care să lege zona peninsulară a oraşului de staţiunea Mamaia. ”Ajungem din nou la discuţia legată de şoseaua de coastă, care ne poate ajuta să reintroducem zona istorică a oraşului în circuitul turistic”, a mai spus Ionuţ Toma.