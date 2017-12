Arondarea pe agenţii, în sprijinul contribuabililor

ROL-URI ÎMPĂRŢITE. Directorul executiv al Serviciului Public de Impozite, taxe şi ale Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa, Virginia Ştefănică, a declarat că numărul agenţiilor fiscale (cinci) aparţinând instituţiei este aferent celor cinci zone în care este împărţit administrativ oraşul. „Scopul acestei împărţiri a fost acela de a veni în sprijinul contribuabililor, pentru ca aceştia să poată ajunge cât mai repede să-şi plătească impozitele şi să poată soluţiona orice fel de cerere în legătură cu istoricele de ROL sau patrimoniul pe care îl deţin, în funcţie de agenţiile la care au fost arondaţi”, a declarat Ştefănică. Agenţia nr. 5 a fost deschisă la începutul acestui an în cartierul Palazu Mare, pentru a veni în sprijinul constribuabililor care trebuiau să îşi achite impozitele şi taxele locale în cartierul Tomis Nord. Ştefănică a precizat că Agenţia 5 are arondate până acum 3.896 de ROL-uri, care au determinat încasări de 1.587.611 lei. „Agenţia nr. 5 a fost deschisă, cu precădere, pentru contribuabilii care încep de acum să tranzacţioneze. Am fost anunţaţi de reprezentanţii notariatelor că, în perioada următoare, vor avea loc tranzacţii pentru aprox. 80% din locuinţele construite în cartierele noi - Boreal şi Tomis Plus, reprezentând aprox. 200 de ROL-uri“, a afirmat Ştefănică. Pe de altă parte, la finele acestui an fiscal, Agenţia 1, care are în subordine 43.292 ROL-uri, şi Agenţia 4, de pe str. Badea Cârţan, cu alte 43.156 ROL-uri au avut încasări de aprox. câte şapte milioane lei fiecare. Agenţia 3, de pe str. Atelierelor, are şi ea în subordine 50.173 de ROL-uri şi a încasat până la finele anului peste 7,5 milioane lei. Ştefănică a explicat că încasările mari pe care le-a avut această agenţie fiscală se datorează taxelor de timbru care se achită la această agenţie, iar Agenţia 2 de pe str. N. Grindeanu, cu alte 41.142 ROL-uri are încasări de peste cinci milioane lei. Agenţia de persoanele juridice a avut de asemnea, la finele acestui an fiscal, încasări de 61 milioane lei, la care se adaugă încasările Biroului de Urmărire şi Executare Silită, inclusiv încasările aferente Biroului juridic, pentru insolvenţă, care reprezintă aprox. 22 milioane.

PLĂŢI PE INTERNET. „La Oficiile Poştale se poate face plata impozitelor şi taxelor locale, iar de anul trecut, aici se poate plăti şi după trecerea termenelor scadente, respectiv 31 martie şi 30 septembrie, ca şi cum plata s-ar face la ghişeele agenţiilor. De asemenea, aducem aminte că pe site-ul nostru există un modul de încasare online a taxelor şi impozitelor, iar cei care doresc, îşi pot plăti cu ajutorul internetului datoriile către bugetul local, la fel cum plătesc facturile pentru utilităţi“, a spus Ştefănică. Ea a adăugat că pot face acest lucru doar contribuabilii care au solicitat de la SPITVBL un card special pentru plăţi şi au făcut autentificarea acestuia. „Am apelat la emiterea cardurilor pentru că, dacă am fi tipărit pe înştiinţările de plată coduri de abonat, iar acele înştiinţări ar fi fost văzute şi de altcineva, persoanele care intră în posesia acelui cod pot vizualiza pe site-ul nostru întregul patrimoniu al contribuabilului respectiv“, a adăugat Ştefănică, care a mai spus că, până la finele anului, crede că vor fi depăşite estimările de încasări pentru acest an cu aprox. 10% pentru persoanele fizice şi cu 15% pentru persoanele juridice.