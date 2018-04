AS Pelinu a învins la scor ultima clasată

În etapa a 13-a din Liga a VI-a la fotbal am notat remiza obținută de Înfrățirea Cogealac, penultima clasată din Seria Nord, în duelul cu o echipă aflată pe podium, Recolta Nicolae Bălcescu, dar și succesul categoric al liderului din Seria Sud, AS Pelinu, care își păstrează invincibilitatea.

Rezultate -

SERIA NORD, vineri: Înfrățirea Cogealac - Recolta Nicolae Bălcescu 4-4

sâmbătă: Viitorul Cuza Vodă - Gloria Seimeni 6-2

Ulmetum Pantelimon - Speranța II Castelu 6-1

Steaua Speranței Siliștea - Pescarul Ghindărești 1-3

Meciurile Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman și Pescărușul Gârliciu - Dacia Mircea Vodă au fost amânate.

Clasament: 1. Sportul Tortoman 32p, 12j (golaveraj: 36-13), 2. Viitorul Cuza Vodă 27p (46-18), 3. Recolta Nicolae Bălcescu 27p (42-18), 4. Dacia Mircea Vodă 25p, 12j (26-15), 5. Gloria Seimeni 20p (42-36), 6. Dunărea Ciobanu 18p, 12j (20-28), 7. Pescarul Ghindărești 15p (34-47), 8. Ulmetum Pantelimon 13p (24-38), 9. Speranța II Castelu 11p (22-37), 10. Steaua Speranței Siliștea 10p (35-36), 11. Înfrățirea Cogealac 10p/12j (24-50), 12. Pescărușul Gârliciu 7p/11j (18-33).

SERIA SUD, sâmbătă: AS Bărăganu - AS Pelinu 1-7

ITC Constanţa - Trophaeum Adamclisi 3-0

Voința Cochirleni - Danubius Rasova 1-3

Flacăra Viișoara - AS Independența 0-4

Luceafărul Amzacea - Viitorul Cobadin 5-2

Fulgerul Chirnogeni a stat, deoarece formaţia Sacidava Aliman s-a retras din campionat.

Clasament: 1. AS Pelinu 34p (golaveraj: 54-19), 2. Fulgerul Chirnogeni 27p/11j (40-20), 3. Danubius Rasova 25p (39-22), 4. AS Independența 20p (40-15), 5. Voința Cochirleni 17p (37-33), 6. Luceafărul Amzacea 16p/11j (23-26), 7. Viitorul Cobadin 14p/11j (25-29), 8. Trophaeum Adamclisi 12p (23-30), 9. ITC Constanţa 10p/11j (19-30), 10. Flacăra Viișoara 4p (16-48), 11. AS Bărăganu 3p (13-57).