Atmosferă de sărbătoare, cu „cântece de sanie”

? DUPĂ DATINI COLINDĂM ? Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” a găzduit, duminică seară, două concerte speciale de Crăciun, susţinute de „Armonic Brass Quintet” şi de corul „Sfânta Mina”.

Organizat de Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), concertul „După datini colindăm”, susţinut de cvintetul „Armonic Brass” în Sala Studio a teatrului constănţean, s-a desfăşurat, într-un cadru familiar, de sărbătoare. Din programul serii au făcut parte colinde din repertoriul autohton şi internaţional, dar şi polci sau „cântece de sanie” germane şi austriece. Nicu Dima - trompetă, Viorel Barbu - trompetă, Vitalie Porcescu - corn, Valeri Baran - trombon şi Iurie Postolache - tubă le-au pregătit şi o surpriză melomanilor care s-au încumetat să înfrunte gerul, poleiul şi ninsoarea pentru a veni la ultima întâlnire muzicală din acest an, desfăşurată sub egida UCIMR. Cei cinci muzicieni şi-au lăsat deoparte instrumentele şi au interpretat vocal colindul „O, ce veste minunată!”. De asemenea, Valeri Baran a cântat, acompaniindu-se la tobiţă, un colind vechi, aşa cum l-a auzit în copilărie, „Velerim şi Veler Doamne”, colind care a dat numele romanului lui Victor Ion Popa, ecranizat de Sergiu Nicolaescu sub titlul „Osânda”.

Fiecare recital susţinut de „Armonic Brass Quintet“ este special, graţie repertoriului ales cu multă grijă pentru a fi pe placul melomanilor, dar mai ales datorită neconvenţionalismului pe care îl degajă. Prezentarea degajată pe care Valeri Baran a făcut-o fiecărei piese i-a binedispus pe melomanii care au ales să petreacă o oră şi jumătate în compania muzicii.

? CONCERT CARITABIL ? Cel de-al doilea concert de Crăciun, cu caracter umanitar, organizat de fundaţia „Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina” a adus pe scena teatrului liric corul „Sfântul Mina”, căruia i s-a alăturat pianista constănţeană Delia Pavlovici. Fondurile obţinute din susţinerea concertului sunt donate Centrului de zi „Arca” pentru persoane cu dizabilităţi.

Corul „Sfîntul Mina” a fost înfiinţat de către părintele paroh Nicolae Picu de la biserica „Sfântul Mina”, în anul 2004, sub formă de corală bărbătească. În iulie 2008, corala s-a transformat în cor mixt. Din componenţa sa fac parte absolvenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă, studenţi ai Facultăţii de Arte, artişti lirici şi tineri solişti ai operei constănţene precum: Mădălina Diaconescu, Delia Ionescu, Garofiţa Hudema, Silvia Stoica şi Ciprian Done. Dirijorul Corului „Sfîntul Mina” este baritonul Cătălin Ţoropoc, artist liric al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski“. Apreciata pianistă Delia Pavlovici a urmat cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti şi pe cele ale masterului „Hochschule fur Musik” din Viena. În anul 2005, pianista obţine titlul de doctor „Magna cum laude” la Facultatea de Muzicologie şi Compoziţie a Universităţii de Muzică din Bucureşti, sub îndrumarea compozitorului Octav Nemescu. Printre premiile şi distincţiile primite de Delia Pavlovici se numără Medalia de Aur a Asociaţiei „Cypraea” din Italia şi Premiul „Cella Delavrancea” pentru întreaga activitate solistică.

De asemenea, duminică, în foaierul teatrului, a fost deschisă o expoziţie cu lucrări cu specific de iarnă, realizate de beneficiarii Centrului de zi „Arca”.