Au despicat nimicul în patru

Premierul Dacian Cioloş a declarat, după ce s-a întâlnit marți cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și cu economistul-şef al băncii centrale, că discuţiile au vizat „o viziune de dezvoltare economică pe termen mediu şi lung“ şi că vor continua cu reprezentanţii partidelor - „Am vrea să ajungem la ceva ce poate fi asumat la nivel naţional fără să avem pretenţia că noi o să facem totul, dar cel puţin să lansăm discuţia. Pe această temă am discutat şi cu guvernatorul, şi cu economistul-şef al băncii naţionale“. Întrebat dacă printre temele abordate au figurat și lucruri de mare interes, precum insolvența personală și darea în plată, premierul a răspuns negativ. Așadar, despre ce-au vorbit? Dacă nici darea în plată nu era importantă, în contextul întoarcerii ei în Parlament, pentru reexaminare, atunci ce era? Insolvența personală, care ar trebui să treacă miercuri sau nu mai vede lumina zilei în 2015. Dar nici asta nu-i importantă, pentru că de ce să nu mai fie românii singurii europeni care nu beneficiază de protecție împotriva creditorilor? Măcar de-ar elimina insolvența și pentru firme, și pentru stat. Atunci ar fi OK. Altfel, e discriminare în toată regula. Un patron face praf un business și se asunde apoi în insolvență. O bancă face praf o economie și e salvată mai apoi cu banii contribuabililor. Un guvern dărâmă o țară și, ce să vezi, se înghesuie d-alde UE și FMI să o salveze, contra cost, ce-i drept, doar pentru că n-are voie să moară spiritul (european, vestic etc.). Dar o persoană fizică prinsă în plasă de un bancher n-are voie să aibă protecție! Lasă-l pe sclav să-și piardă casa, să i se pună poprire pe salariu, să fie jupuit de viu! Noi o să vorbim despre o viziune de dezvoltare economică pe termen mediu și lung. Yey!