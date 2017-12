Au stabilit că nu… s-a stabilit nimic!

• Bugetarii sînt obligaţi să găsească secretul fericirii: o combinaţie de zile libere cu reducerea programului de lucru

• Sindicaliştii din Educaţie spun că nu vor accepta variantele privind micşorarea cheltuielilor cu personalul, pe motiv că în învăţămînt s-au făcut oricum suficiente economii, şi-şi menţin poziţia de a da Guvernul în judecată dacă măsura celor zece zile de concediu fără plată rămîne “în picioare”

• „Libertăţile” îngăduite de sistem: fiecare minister va decide, împreună cu personalul angajat, modalitatea micşorării salariilor… personalului, avînd la dispoziţie acordarea de zile libere, reducerea programului de lucru sau micşorarea temporară a salariului

• “Cartel Alfa” este de părere că nu este neapărat nevoie să se recurgă la cele zece zile de concediu fără plată

Sindicatele din Educaţie spun că nu vor accepta variantele anunţate de ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, privind micşorarea cheltuielilor cu personalul, pe motiv că în învăţămînt s-au făcut oricum suficiente economii, deşi acest domeniu este considerat prioritate naţională. „S-a economisit destul prin neaplicarea legii majorării salariilor, neacordarea celor 100 de euro pentru materialele didactice şi disponibilizările cerute de minister. Ceea ce ne cere acum Guvernul, prin vocea ministrului de Finanţe, contravine şi Pactului pentru educaţie, în care învăţămîntul este considerat o prioritate naţională, şi acordului semnat în 6 mai, prin care am suspendat protestele”, a declarat secretarul general al Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN), Constantin Ciosu. Potrivit reprezentantului FEN, sindicaliştii spun că vor aştepta să discute cu ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, pentru a vedea ce propuneri are aceasta cu privire la micşorarea cheltuielilor cu personalul. “Apoi, vom decide cum să acţionăm, însă, în niciun caz, nu vom accepta variantele anunţate de ministrul Finanţelor”, a mai spus Ciosu.

Preşedintele Federaţiei “Spiru Haret”, Gheorghe Isvoranu, declara, sîmbătă, că bugetarii vor da statul în judecată dacă îi va obliga să îşi ia concediu fără plată, afirmînd că salariaţii nu vor accepta de bunăvoie să îşi ia zece zile libere fără să fie plătiţi. Liderul sindical subliniază că ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, ştie că nu există nicio posibilitate legală pentru a trimite în concediu fără plată bugetarii şi va trebui să se aştepte la procese. “Îmi este greu să cred că angajaţii vor accepta benevol concediu fără plată, cred că aceştia vor da statul în judecată”, a spus Isvoranu. Preşedintele “Spiru Haret” consideră că în învăţămînt este o situaţie specială şi angajaţii nu pot fi trimise în concediu fără plată, deoarece elevii ar rămîne fără cadre didactice. „Concediul fără plată afectează stabilitatea în sistem şi astfel se pierd drepturi deja cîştigate”, a adăugat lidrul sindical. Potrivit lui Isvoranu, economia făcută de Guvern prin aplicare acestei măsuri este “una extrem de mică”. Secretarul de stat din Ministerul Muncii, Valentin Mocanu, declara, joi, după întîlnirea cu sindicatele, că s-a stabilit ca metodele prin care personalul bugetar va fi trimis în concediu fără plată să fie convenite cu angajaţii. Mocanu a susţinut că sindicatele au realizat situaţia, dificilă din punct de vedere financiar, şi că sînt conştiente de nevoia reducerii cheltuielilor de personal, ele propunînd găsirea altor soluţii privind procedura de aplicare a unor măsuri.

Cheltuielile cu personalul decise de ministere împreună cu… personalul

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat, sîmbătă, că fiecare minister va decide, împreună cu angajaţii, modalitatea ajustării cheltuielilor cu personalul, avînd la dispoziţie acordarea de zile libere, reducerea programului de lucru sau micşorarea temporară a salariului. Întrebat la finalul şedinţei de Guvern ce s-a decis în legătură cu găsirea unei modalităţi legale pentru trimiterea în concediu fără plată a angajaţilor din sistemul bugetar timp de 10 zile, Pogea a anunţat că fiecare minister va avea libertatea să decidă cea mai bună metodă de economisire a cheltuielilor cu personalul. “Vom lăsa la latitudinea ordonatorilor principali de credite să ia măsurile corespunzătoare în contextul legal de care beneficiem, astfel încît ajustarea acestor cheltuieli cu circa 15,5% în medie pe lună să se poată face. Am găsit, cred, soluţia legală, am ţinut cont şi de sugestiile pe care le-am primit şi din mediul privat şi de la sindicate şi aşa cum am promis, cred că calea cea bună am identificat-o. Calea cea bună este următoarea: în primul rînd vom lua măsuri cu caracter temporar, va fi o măsură cu caracter temporar, generată de criză. În al doilea, în urma discuţiilor cu angajaţii, ei pot să-şi ia zile libere sau o combinaţie de zile libere, cu reducerea programului de lucru, sau dacă există şi alte măsuri de ajustare a cheltuielilor, cu salariile, rămîne ca fiecare ordonator de credite, şef de instituţie, împreună cu salariaţii să ia această măsură”, a precizat Pogea, arătînd că măsurile de reducere a cheltuielilor cu personalul din sistemul public prin acordarea de zile libere sînt incluse în ordonanţa privind rectificarea, adoptată sîmbătă. Pogea reiterat că această măsură este absolut necesară şi a făcut un apel la înţelegere din partea angajaţilor statului. “Fac apel la sistemul public să înţeleagă că este o situaţie deosebită, o măsură necesară şi nu este ambiţia cuiva, am spus că o s-o facem respectînd legalitatea, nu putem s-o facem în afara legalităţii. (...) Fac apel la salariaţi să înţeleagă că această măsură e generată de factori externi pe care îi cunosc, criza economică, iar asigurarea funcţionalităţii serviciilor publice depinde de fiecare dintre noi şi de înţelegerea pe care o vom găsi în raport cu cetăţenii”, a adăugat ministrul de Finanţe. Executivul intenţionează să îşi asume răspunderea pe un proiect de Lege care prevede că ordonatorii principali de credite pot decide dacă angajaţii vor avea 10 zile de concediu fără plată în intervalul septembrie - noiembrie, măsură în urma căreia ar urma să se economisească la buget 1,5 miliarde lei, potrivit calculelor Finanţelor.

Concediul fără plată nu este neapărat necesar

Preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat, ieri, că fiecare ordonator de credite poate ajunge la o înţelegere privind reducerea cheltuielilor de personal, fără a fi neapărat nevoie să se recurgă la cele zece zile de concediu fără plată. Potrivit liderului sindical, modul în care se rezolvă reducerea de aproximativ 15,5% lunar a veniturilor salariaţilor se va stabili între sindicatele reprezentative şi ordonatorul de credite, propunîndu-se variante diferite, care afectează ori pe toţi bugetarii, ori o parte dintre ei. “Sindicatele din administraţia publică m-au informat deja că sînt de acord să renunţe la nişte sporuri, ceea ce înseamnă diminuarea veniturilor lunare cu 15%, astfel că nu vor mai fi nevoiţi să îşi ia concediu fără plată sau să-şi diminueze timpul de lucru în perioada septembrie-noiembrie propusă de Guvern”, a precizat Hossu.

Justiţia, amînată cu banii pînă-n 2011

Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, a anunţat că suplimentarea bugetului Ministerului de Justiţie a fost făcută pentru a asigura funcţionarea instanţelor de judecată, nu pentru plata salariilor şi sporurilor magistraţilor, plată care înregistrează întîrzieri. „Ministerul Justiţiei, în primul rînd, a fost interesat de asigurarea resurselor financiare pentru bunuri şi servicii pentru că, din această perspectivă, criza nu a asigurat întotdeauna resursele financiare”, a declarat Gheorghe Pogea, la finalul şedinţei de sîmbătă a Guvernului. Cît priveşte restanţele salariale pe care le are Guvernul faţă de angajaţii Ministerului de Justiţie, Pogea a răspuns că nu există resurse financiare pentru plata acestora şi că restanţele nu vor putea fi achitate înainte de 2010-2011. “Pentru sumele restante, printr-o Ordonanţă de Guvern, recunoaştem obligaţia de a plăti aceste sume, dar am cerut amînarea la plată pentru anul 2010-2011, datorită lipsei efective a resurselor. Au primit salariile şi sporurile cei care au cîştigat în instanţă”, a spus ministrul de Finanţe.