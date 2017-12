Autoritățile japoneze, în alertă după erupția unui vulcan

Autoritățile sunt în alertă după ce vulcanul Shinmoedake, din insula Kyushu, în sudul Japoniei, a erupt miercuri pentru prima dată în șase ani, aruncând cenușă, informează miercuri AFP. Autoritățile locale le-au interzis rezidenților să se apropie de vulcanul cu o înălțime de 1.420 de metri, care a devenit activ miercuri la ora 05:34 dimineața ora locală (20:34 GMT marți). Agenția meteorologică națională a avertizat locuitorii că suflul puternic provocat de erupție ar putea duce la spargerea geamurilor. Cenușa s-a împrăștiat deja pe o rază de doi kilometri în jurul craterului, iar norul ''a atins 300 de metri înălțime când vulcanul a intrat în erupție'', a precizat pentru AFP un reprezentat al agenției meteorologice. Erupția va continua și ''va deveni mai activă'', a avertizat acesta. Autoritățile au anticipat erupția după ce au detectat 90 de mișcări seismice în proximitatea vulcanului. Vulcanul a apărut în pelicula cu James Bond ''You Only Live Twice'' din 1967. Situat pe cercul de foc al Pacificului, arhipelagul nipon este afectat deseori de mișcări telurice și erupții provocate de numărul mare de vulcani.

La 27 septembrie 2014, erupția neașteptată a vulcanului Mont Otake, în prefectura Nagano din regiunea centrală a Japoniei, a fost cea mai dezastruoasă din ultimii 90 de ani, soldându-se cu 60 de victime.