AVEM GUVERN! Viorica Dăncilă, PRIMA FEMEIE PREMIER din România!

Criza politică s-a încheiat mult mai repede decât se așteptau actorii politici. În ciuda apelului Opoziției de a provoca alegeri anticipate, președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după consultările cu partidele politice, că a acceptat propunerea de premier a coaliției PSD-ALDE, Viorica Dăncilă. „Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern și de desemnarea premierului. Toată ziua am ascultat opiniile şi argumentele politicienilor, dar am reuşit, între întâlniri, să ascult şi opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe reţele de socializare. În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituţia şi cu deciziile CCR în materie de desemnare şi aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, îmi este foarte clar: PSD dispune de o majoritate”, a spus şeful statului. Drept urmare, preşedintele Iohannis a desemnat-o în funcţia de premier pe Viorica Dăncilă, propunerea PSD-ALDE. Iohannis a transmis, însă, şi un avertisment pentru social democrați. „Acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari aşteptări, şi eu am mari aşteptări. PSD a promis şi în campania electorală, şi după, lucruri importante, a promis salarii, pensii, şcoli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puţin s-a realizat. Acum PSD trebuie să dovedească că ce a promis face. Avem, la un an de la alegerile parlamentare, care au fost câştigate de PSD, două guverne eşuate. Acum primesc şansa de a dovedi că ştiu ce vor şi știu cum se face. În continuare, îi invit pe cei implicaţi în procedură să se mobilizeze şi să lucreze repede şi bine. Este posibil ca până la 1 februarie, întreaga procedură să fie finalizată şi noul Guvern să se apuce de treabă şi să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce“, a conchis Iohannis. Din acest moment, Viorica Dăncilă are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma Cabinetul, iar apoi va merge în Parlament să primească votul de încredere.

CALCULE ÎN PARLAMENT

În principiu, în Parlament lucrurile par să fie simple. PNL, UNPR și PMP vor vota împotriva Guvernului PSD, în timp ce social democrații se bazează pe voturile ALDE, grupul minorităților și UDMR, care vor înclina balanța și de această dată. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după întâlnirea cu preşedintele Iohannis, că, din punctul de vedere al formațiunii pe care o conduce, responsabilitatea guvernării este a celor care au câştigat alegerile în 2016, dar că, deocamdată, nu se poate propunţa nici pentru, nici împotriva Vioricăi Dăncilă, pentru că nu o cunoaşte. „Noi am spus că nu o cunoaştem, nu avem argumente nici pro, nici contra. Nu am văzut-o, nu ştim ce gândeşte, nu ştim ce vrea să facă. Nu avem prejudecăţi, deci nu putem spune nu, dar nu o cunoaştem, deci nu putem spune da”, a afirmat liderul UDMR. Mai mult decât atât, Hunor a spus că era sigur că nu se poate ajunge la anticipate, indiferent cine ce visează. „Opoziţia, dacă spune că doreşte un prim-ministru non-PSD, ar fi trebuit să vină cu o propunere. Aritmetic vorbind, PSD-ALDE are majoritate, nu s-a schimbat nimic în ultimul an”, a mai declarat preşedintele UDMR.

REACȚII DE LA COMISIA EUROPEANĂ

Comisarul european Corina Crețu salută decizia președintelui și are și un mesaj tranșant pentru noul premier al României. „O felicit pe Viorica Dăncilă și îi doresc mult succes în acest mandat! Sper ca noul guvern să fie format rapid și cooperarea cu cei de la Comisia Europeană să fie cât mai puternică si pe mai departe. Viitorul Guvern va avea în mine un aliat de nădejde, așa cum s-a întâmplat de altfel cu fiecare Executiv de până acum”, a declarat Corina Crețu.