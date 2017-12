Avocatul Monicăi Ridzi: ”Ministrul Justiției să iasă din biroul luxos şi să vadă cum stau deţinuţii”

03:10:26 / 02 Martie 2015

prison

bai avocatul lui peste tu care esti prieten nu trebuie sa vorbesti despre curva asta care a furat.exista infermerie in prison sa fie tratata acolo si in plus sa ii confichte averea pe care o are si a facutocind era politician..CONFISCATILE AVERILE ILICITE. ROMINI PLECATI O PETITIE SI TRIMITETIO LA PRESEDINTELE ROMINIEI PENTRU A CONFISCA AVERILE HOTILOR DE POLITICIENI.RESPECTPOPULATIEI ROMINIIEI CEI SARACI