Axiopolis a egalat-o în prelungiri pe Dinamo II!

Sâmbătă s-a încheiat prima etapă din returul Ligii a 3-a la fotbal, odată cu disputarea altor patru întâlniri din runda a 14-a. După ce FC Viitorul II 2 remizase vineri pe terenul Astrei II Giurgiu, scor 2-2, și cealaltă formație din județul Constanța, Axiopolis Sport Cernavodă, a cucerit un punct în deplasare. Dunărenii au evoluat sâmbătă, pe terenul lui Dinamo II București, iar meciul s-a terminat cu același rezultat, 2-2! Gazdele au condus cu 2-0, grație golurilor înscrise de doi jucători care au evoluat și în primul eșalon, Ionuț Șerban (minutul 65) și Mihai Popescu (minutul 76). De la prima echipă, la Dinamo au mai evoluat Cerniauskas, Tîrcoveanu, Danu Spătaru și Denis Ciobotariu. Constănțenii nu au dezarmat însă și au restabilit în cele din urmă egalitatea, prin golurile lui Daniel Antip (minutul 84) și Gheorghe Andreescu (minutul 90+2).

„Un meci destul de bun, în care am egalat în prelungiri și tot noi am avut ultima fază periculoasă, pentru că Vieru a șutat la poartă în ultima secundă a partidei. Una peste alta, consider că rezultatul este echitabil”, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului din Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): G. Celnicu - G. Rusu, Daniel Zaharia, Andreescu, L. Gheorghe - Al. Vieru, I. Gheorghe (70 Beșleagă) - Ad. Cristea (66 M. Al. Hristu), Zugravu (90 Dumitrescu), Dogaru - Moise (80 Antip). Rezerve neutilizate: Nanu, Sasu, C. V. Hristu. Nu au putut evolua Husein (accidentat) și Moldoveanu (suspendat pentru cumul de cartonașe galbene).

Moise a fost schimbat în minutul 80 din cauza unei accidentări care, la prima vedere, a părut destul de gravă. „La un duel aerian pentru balon, Moise a fost lovit cu genunchiul sau cu cotul în spate de un fundaș advers, s-a dezechilibrat și a căzut destul de rău, izbindu-se cu capul de sol. A fost imediat transportat cu ambulanța la Spitalul Floreasca, unde i s-au făcut investigații amănunțite. Din fericire, acestea au arătat că nu este nimic în neregulă”, a precizat Stănculescu.

Celelalte rezultate ale etapei:

Astra II Giurgiu - FC Viitorul II 2-2 (Romario Moise 39, 48 / Cristian Ene 58, 59)

Metaloglobus București - ACS Înainte Modelu 1-0

Delta Dobrogea Tulcea - SC Popești-Leordeni 2-2

Viitorul Domnești - CSM Oltenița 0-1

Petrolistul Boldești - Unirea Slobozia 1-2

CS Tunari - Arsenal Malu 3-0 (oaspeții s-au retras din campionat și pierd cu 0-3 toate meciurile programate în retur)

Clasament Seria a 2-a:

1. Metaloglobus București 38 de puncte (golaveraj 32-14)

2. Unirea Slobozia 26p (28-17)

3. CS Tunari 25p (22-19)

4. FC Viitorul II Constanța 24p (29-18)

5. SC Popești-Leordeni 23p (23-16)

6. Viitorul Domnești 19p (22-17)

7. AFC Astra II Giurgiu 19p (20-20)

8. Delta Dobrogea Tulcea 18p (26-28) - formație penalizată cu 2 puncte

9. Dinamo II București 17p (25-19)

10. Axiopolis Sport Cernavodă 17p (24-26)

11. ACS Înainte Modelu 15p (35-31)

12. CSM Oltenița 15p (23-24)

13. Petrolistul Boldești 13p (22-28)

14. Arsenal Malu 0p (10-64) - echipă retrasă din campionat după ultima etapă din tur

În condițiile retragerii din campionat a ultimei clasate, o formație care oricum pierduse toate cele 13 partide jucate în tur, din Seria a 2-a a Ligii a 3-a va retrograda o singură echipă, ocupanta locului 13. În plus, va mai ajunge în Liga a IV-a și formația de pe locul 12 cu cea mai slabă linie de clasament din cele cinci serii ale eșalonului al treilea. Pentru stabilirea retrogradatei de pe locul 12, se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate de aceasta cu ocupantele locurilor 1-11.

