Axiopolis Cernavodă a promovat în Liga a patra

Etapa a 24-a a Campionatului Judeţean de fotbal a consfinţit promovarea matematică a formaţiei Axiopolis Sport Cernavodă, cu două runde înainte de finalul campionatului. Luceafărul Amzacea nu mai are nici ea emoţii, iar singura necunoscută a rămas numele echipei din Seria Sud care va juca baraj. Sport Prim Oltina şi Portul II Constanţa vor disputa meciul decisiv în ultima etapă, la Constanţa. Din Seria Nord, cele mai mari şanse le are CSO II Ovidiu, care după victoria cu emoţii din partida cu Săcele mai are un singur hop, meciul de pe teren propriu cu Axiopolis, din ultima etapă.

Din păcate, runda a cuprins şi două meciuri neterminate, din motive pe care le-am detaliat în ziarul nostru de ieri. În plus, în meciul de la Constanţa am consemnat şi drama lui Bogdan Badea (Tuzla), în vîrstă de 31 de ani, care în min. 35 a suferit o fractură închisă la tibia piciorului stîng. Acesta a fost principalul motiv pentru care Farul II nu a mai reluat jocul, a declarat Ion Florea, preşedinte şi jucător la AS Farul Tuzla, dar şi antrenor la echipa a doua. „Eu eram doar rezervă la acest meci şi am încercat să potolesc spiritele în teren. Nu am văzut prea bine ce s-a întîmplat acolo, dar cu siguranţă cei doi jucători eliminaţi vor fi sancţionaţi. Cît despre Badea, el a fost operat marţi dimineaţă, la Eforie. Cel mai mult regret accidentarea lui şi faptul că jucătorul de la Portul nu este la prima astfel de intrare: ceva asemănător a păţit şi un jucător de la Mereni. În plus, cei de la Portul nici nu au chemat salvarea la stadion, a trebuit să o facem noi, targă nu aveau... În fine, cu doi eliminaţi şi cu accidentarea gravă a lui Badea nu avea nici un rost să mai continuăm meciul, iar ce a scris arbitrul în raportul suplimentar este mult exagerat. Noi jucăm de plăcere, adversarii erau oricum mai buni şi nici nu ne-am gîndit să-i cerem să reluăm jocul cu eliminaţii în teren sau să nu scrie în raport cele întîmplate”, a declarat Florea, care a contestat şi modul cum a arbitrat Ionuţ Coşeru, şi jocul foarte dur al gazdelor. La rîndul său, Betty Başchir nu contestă faptul că s-a luat de arbitru, ci doar că faptele relatate de acesta în raport sînt mult exagerate.

Rezultatele etapei a 24-a: SERIA NORD: CSO II Ovidiu - Voinţa Săcele 4-3 (I. Iancu 7, 90+2, Andrei 51, Meiroşu 73 - V. Ţăranu 14, 80, Bistea 18); Steaua Speranţei Siliştea - Ulmetum Pantelimon 4-0 (Gh. Toma 28, Goreac 16, 63, 87); Viitorul Vulturu - Gloria Seimeni 3-1 (Olteanu 21, 90+1, Boboc 56 - I. Ştefan 17); Dunaris Topalu - Dacia Mircea Vodă 5-1 (N. Ion 5, Cojocaru 20, Filip 75, 87, G. Ion 85 - Ciobănuc 10); Voinţa Siminoc - Sport Club Horia 5-1 (Cr. Lungu 28, Neagoe 32, Zamă 54, 66, Moroşanu 70 - I. Munteanu 80); Viitorul Tîrguşor - Axiopolis Sport Cernavodă 0-1 (G. Ilie 42); Sportul Tortomanu - Viitorul Fîntînele 3-0 (neprezentare). Clasament NORD: 1. Cernavodă 61p - promovată; 2. CSO II Ovidiu 54p; 3. Siliştea 52p; 4. Săcele 50p; 5. Seimeni 43p; 6. Tortomanu 40p; 7. Mircea Vodă 38p; 8. Siminoc 36p; 9. Vulturu 33p; 10. Topalu 27p; 11. Horia 20p; 12. Tîrguşor 14p; 13. Pantelimon 13p; 14. Fîntînele 10p.

SERIA SUD: Viitorul Mereni - Trophaeum Adamclisi 5-2 (Slabu 9, 66, Perju 16, Socianu 88, Strîmbu 89 - Baranga 38, Burcea 84); AS Independenţa - Sport Prim Oltina 1-6 (Poponete 80 - Ioniţă 6, 30, 70, Drăghici 14, Plăcintă 26, 65); Avîntul Comana - Recolta Negru Vodă 4-2 (Popovici 8, Ciocan 49, Zisu 72, Menisa 77 - Cl. Neagu 12, 19); Portul II Constanţa - Farul II Tuzla 2-0 (Roşu 42, 45+2), meci întrerupt în min. 46 - oaspeţii nu au mai revenit pe teren în repriza secundă; Viitorul II Cobadin - Fulgerul Chirnogeni 3-2 (Langu 17, 37, Gîscă 32 - Vişan 23, Dragomir 30), meci întrerupt în min. 75, cînd oaspeţii s-au retras de pe teren; Voinţa Lipniţa - Luceafărul Amzacea 0-2 (jucat în devans); Marmura Deleni - AS Dumbrăveni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Tot duminică a avut loc şi un meci contînd pentru etapa a 25-a: Luceafărul Amzacea - Marmura Deleni 6-0 (Tîrnă 2, 46, 65, D. Cristea 30, 58, I. Cristea 41). Clasament SUD: 1. Amzacea 60p; 2. Oltina 55p; 3. Portul II Constanţa 54p; 4. Mereni 45p; 5. Viitorul II Cobadin 42p; 6. Lipniţa 36p; 7. Chirnogeni 35p; 8. Farul II Tuzla 32p; 9. Negru Vodă 30p (22j); 10. Adamclisi 26p; 11. Dumbrăveni 22p (echipă retrasă din campionat; pierde cu 0-3 toate meciurile din retur); 12. Comana 18p; 13. Independenţa 17p (23j); 14. Deleni 8p (25j).