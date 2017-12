Axiopolis Cernavodă ține pasul cu Progresul Spartac

Axiopolis Sport Cernavodă a obținut sâmbătă, la Tulcea, a cincea victorie consecutivă în Liga a 3-a la fotbal. În etapa a 11-a, antepenultima din tur, formația antrenată de Ionel Melenco s-a impus cu 2-0 în meciul cu Delta Dobrogea, prin golurile înscrise de Ricardo Mihalache (minutul 30) și Marius Fotescu (minutul 35, din penalty). Cu această victorie, Axiopolis se menține la egalitate de puncte cu liderul Progresul 1944 Spartac București, care a câștigat cu 2-1 pe terenul singurei formații din serie fără înfrângere în 10 etape, Metalul Buzău!

„Am dominat cap-coadă prima repriză, când am marcat și cele două goluri. A doua repriză am început-o foarte bine, cu patru mari ocazii de gol ratate, ne-am jucat cu ei în careul lor. Pe final, când ne-am retras, ne-a salvat Nanu la o fază foarte grea. Mă bucur că Moise și-a revenit după accidentare. Aș vrea să îi liniștesc pe cei de la SSC Farul, că îi văd că fac presiune pe Facebook. Obiectivul echipei din Cernavodă este să terminăm campionatul în zona locurilor 1-7. Că s-o termina turul și ei se vor uita în sus la noi, asta e. Că s-o termina returul și vor fi ei înaintea noastră, jos pălăria! Atât mai vreau să spun: Axiopolis nu are obiectiv de promovare în Liga a 2-a, cum au ei. Nu avem posibilitatea să jucăm în Liga a 2-a, deocamdată. Însă nici club fără bani nu suntem. Cred că Axiopolis e poate singura echipă din serie fără niciun un leu datorie la jucători sau antrenori. Mai avem două meciuri grele în tur, cu Voluntari și cu Buzău, și vom vedea ce va fi”, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului Axiopolis Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis (antrenor Ionel Melenco): Nanu - G. Rusu, Răvoiu, Andreescu, L. Gheorghe - E. Abibula, Al. Vieru - Loloț (85 Vlăescu), Husein (55 Beșleagă), Fotescu (77 Crețu) - Mihalache (70 N. Moise). Rezerve neutilizate: Puia, Daniel Zaharia, M. Al. Hristu. Mai fac parte din lot I. Gheorghe și C. V. Hristu.

Rezultatele complete înregistrate în etapa a 11-a din Seria a 2-a: Sportul Chiscani - Agricola Borcea 0-2; FCSB II - SSC Farul Constanța 1-4; Delta Dobrogea Tulcea - Axiopolis Sport Cernavodă 0-2; Metalul Buzău - Progresul 1944 Spartac București 1-2; Înainte Modelu - CSM Rîmnicu Sărat 4-3; CSM Oltenița - Victoria Traian 2-1; Unirea Slobozia - FC Voluntari II 4-2.

Clasament Seria a 2-a:

1. AFC Progresul 1944 Spartac 28p (golaveraj 41-12)

2. Axiopolis Sport Cernavodă 28p (33-13)

3. SSC Farul Constanța 26p (32-16)

4. Metalul Buzău 24p (21-8)

5. Unirea Slobozia 22p (43-18)

6. FCSB II 20p (40-18)

7. FC Voluntari II 18p (31-17)

8. CSM Rîmnicu Sărat 15p (19-26)

9. Înainte Modelu 13p (37-33)

10. CSM Oltenița 9p (18-28)

11. Delta Dobrogea Tulcea 9p (14-36)

12. Agricola Borcea 8p (17-26)

13. Sportul Chiscani 1p (4-51)

14. Victoria Traian 0p (5-53)

