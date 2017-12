Axiopolis şi Portul II sînt campioane de toamnă

În derby-ul Seriei Nord, CSO II Ovidiu n-a reuşit a noua victorie consecutivă, permiţîndu-i lui Axiopolis să-şi păstreze un avans confortabil, mai ales că şi Siliştea s-a "împiedicat" în faţa ultimei clasate! În Seria Sud, în derby-ul etapei, Oltina a învins Portul II în ultimele două minute de joc, în care a înscris de două ori!

Rezultatele înregistrate în etapa a 13-a, ultima a turului - SERIA NORD: Axiopolis Sport Cernavodă - CSO II Ovidiu 1-1 (Şt. Şerban 15/ I. Iancu 27); Viitorul Tîrguşor - Steaua Speranţei Siliştea 1-1 (Marcu 43/ Calcan 54); Voinţa Săcele - Viitorul Vulturu 5-0 (Ţăranu 3, 13, 31, Boteleanu 57, V. Oprea 88); Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu 4-1 (Belecciu 7, 58, Adam 56, 75/ George Ion 54); Gloria Seimeni - Sportul Tortomanu 1-2 (N. Şerban 61/ Buhăianu 53, Mărgean 66); Dacia Mircea Vodă - Voinţa Siminoc 2-2 (D. Stere 27, M. Vasile 60/ Neagoe 14, Ezaru 87); Viitorul Fîntînele - Sport Club Horia 2-4 (I. Pîrcălăbioru 49, Brăgaru 60/ S. Sava 38, Taciu 67, 79, Nedelcu 75).

SERIA SUD: AS Dumbrăveni - AS Independenţa 6-2 (A. Spătaru 3, 8, 75, C. Spătaru 55, 80, 86/ I. Geană 21, Osman 61); Viitorul II Cobadin - Marmura Deleni 3-2 (Leonte 9, 40, Langu 55/ Clopotaru 17, 26); Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni 4-0 (I. Cristea 53, I. Rădulescu 67, Dragoş Cristea 72, 87); Tropaeum Adamclisi - Avîntul Comana 3-0 (neprezentare); Sport Prim Oltina - Portul II Constanţa 3-1 (M. Ioniţă 19, 90, Rotea 89/ Baicu 81); Recolta Negru Vodă - Farul II Tuzla 1-0 (Cupeş 68); Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Lipniţa 1-1 (Dragomir 79/ Salim 76).

Duminică, 26 noiembrie, se vor disputa ultimele patru restanţe: Dacia Mircea Vodă - Steaua Speranţei Siliştea şi Voinţa Săcele - Viitorul Tîrguşor (în Seria Nord); Voinţa Lipniţa - AS Dumbrăveni şi Fulgerul Chirnogeni - Luceafărul Amzacea (în Seria Sud).

Clasament Seria Nord

1. Axiopolis 13 11 1 1 60-11 34

2. Siliştea 12 8 3 1 45-18 27

3. Tortomanu 13 8 1 4 52-23 25

4. Ovidiu 13 8 1 4 47-20 25

5. Săcele 12 7 1 4 40-14 22

6. Seimeni 13 7 1 5 48-33 22

7. Siminoc 13 6 2 5 50-35 20

8. Mircea Vodă 12 6 2 5 32-29 20

9. Vulturu 13 6 0 7 26-27 18

10. Horia 13 5 1 7 20-38 16

11. Fîntînele 13 3 1 9 29-60 10

12. Topalu 13 3 0 10 19-64 9

13. Pantelimon 13 2 1 10 21-59 7

14. Tîrguşor 12 1 1 10 7-71 4

Clasament Seria Sud

1. Portul II 13 10 0 3 63-16 30

2. Oltina 13 9 3 1 39-16 30

3. Amzacea 12 9 1 2 38-16 28

4. Dumbrăveni 12 6 3 3 42-23 21

5. Tuzla 13 6 3 4 30-22 21

6. Cobadin 13 6 3 4 29-26 21

7. Chirnogeni 12 5 4 3 29-28 19

8. Mereni 13 6 1 6 16-27 19

9. Negru Vodă 13 5 3 5 29-31 18

10. Lipniţa 12 4 2 6 28-27 14

11. Adamclisi 13 4 0 9 24-37 12

12. Independenţa 13 3 2 8 26-49 11

13. Comana 12 2 0 11 18-45 6

14. Deleni 13 1 1 11 17-68 4