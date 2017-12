Bacalaureat 2016! Avem topul celor mai buni elevi şi licee din Constanţa

În județul Constanța, 60,52% dintre absolvenți au promovat Bacalaureatul, potrivit centralizării realizate de ISJ Constanța. Se observă o ușoară creștere a promovabilității comparativ cu anul trecut, când 56,6% reușeau să obțină note de trecere. De asemenea, dacă, anii trecuți, niciun elev constănțean nu a reușit să obțină media 10 la Bacalaureat, anul acesta putem spune că ne confruntăm cu o premieră, 4 elevi rezolvând perfect subiectele propuse la examen și clasându-se în primii 50 de elevi din țară, din totalul de peste 129 de mii de elevi. La polul opus se situează unitățile școlare care nu au reușit să aibă nici măcar un elev care să fi promovat Bacalaureatul în această sesiune. Astfel, 5 unități școlare din mediul rural nu au niciun elev promovat la Bac, ele reușind aceeași performanță și în anii trecuți.

ELEVI CONSTĂNȚENI DE 10, ÎN PRIMII 50 DIN ȚARĂ

Dacă, anii trecuți, niciun elev constănțean nu a reușit să obțină media 10 la Bacalaureat, anul acesta putem spune că ne confruntăm cu o premieră, 4 elevi rezolvând perfect subiectele propuse la examen și clasându-se în primii 50 de elevi din țară, din totalul de 129.390 de candidați. Este vorba despre: George Daniel Bukkosi (locul 9 pe țară) și George Costin Dobrin (locul 15 pe țară) de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) și Agnes Maria Morariu (locul 34) și Andreea Tamina Sfetcu (49) de la Liceul Teoretic ”Ovidius”. De altfel, analizând listele publicate de Ministerul Educației, constatăm că mai mulți elevi constănțeni se situează în primii 120 din țară, obținând rezultate foarte bune la Bacalaureat. Vorbim despre elevii Matei Georgiana Eliza, de la Liceul ”Ovidius”, care a promovat Bac-ul cu 9,98, clasându-se pe locul 62 în clasamentul național, Enache Bogdan, de la CNMB, care se situează pe locul 77 pe țară, cu media 9,96, și elevele Marina Culețu și Bianca Ana Voiculescu, de la Liceul Teoretic ”Ovidius”, care au luat media 9,95, clasându-se pe locurile 107 și 119 în topul național. ”Având în vedere că am mai trecut prin olimpiade, atât naționale, cât și internaționale, nu am avut niciun fel de emoție în ceea ce privește Bacalaureatul. Am avut în minte doar gândul că, orice ne-ar da și orice ne-ar cere, eu sunt bine pregătit și mă voi descurca. Din toamnă voi studia la Universitatea Columbia din Statele Unite ale Americii, în domeniul Științelor pământului. În oferta pe care am primit-o din partea universității nu era prevăzută nicio medie pe care ar trebui să o obțin la Bac pentru a fi acceptat, așa că am fost relaxat cu privire la acest examen”, a declarat pentru ”Telegraf” unul dintre elevii de 10 ai județului, George Costin Dobrin.

COLEGIUL ”MIRCEA”, DETRONAT DE LICEUL ”OVIDIUS”!

La nivelul județului Constanța, cele mai bune rezultate au fost obținute de elevii Liceului Teoretic ”Ovidius”, unde rata de promovare la Bac, potrivit rezultatelor inițiale, este de 99,50%. Conform datelor oferite de ISJ, pe locul II se situează CNMB, cu 98,64% promovabilitate, apoi Liceul Teoretic ”Traian” - 95,83% promovabilitate, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” - 94,01% promovabilitate, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” - 92,66% promovabilitate, Colegiul Național Pedagogic ”C-tin Brătescu” Constanța - 90,83%, Liceul Teoretic ”G. Călinescu” din Constanța, cu 88,75% rata de promovare.

LICEE CU PROMOVABILITATE 0

Dacă unii elevi merită toată lauda pentru rezultatele obținute, la polul opus se situează unitățile școlare care nu au reușit să aibă nici măcar un elev care să fi promovat Bacalaureatul în această sesiune. Astfel, 5 unități școlare din mediul rural nu au niciun elev promovat la Bac. Este vorba despre Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, Liceul Tehnologic ”Nicolae Istrățoiu” din Deleni, Liceul Tehnologic ”Radu Prișcu” din Dobromir, Liceul Tehnologic Crucea, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Mihai Viteazu. Reamintim că aceste unități au avut rate de promovare similare și în sesiunile precedente ale examenului de Bacalaureat.

CELE MAI MULTE MEDII, ÎNTRE 8 ȘI 8,99

Potrivit datelor centralizate de ISJ, din cei 5.122 de candidați înscriși, 4.719 au fost prezenți la toate probele, iar 7 au fost eliminați. Dintre aceștia, 2.856 de tineri (60,52%) au reușit să promoveze examenul maturității, iar 1.856 (39,33%) au fost declarați respinși. Dintre elevii promovați, cei mai mulți au obținut medii între 8 și 8,99 - 816 candidați (28,57%), urmați de cei care au luat note între 7 și 7,99 - 771 de candidați (27%), apoi cei cu note între 6 și 6,99 - 665 de tineri (23,28%) și cei cu note între 9 și 9,99 - 600 de elevi (21,01%).

CEA MAI MARE RATĂ DE PROMOVARE, LA CLUJ

Potrivit Ministerului Educației, pe judeţe, cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în Cluj (83,32%), Bacău (79,91%), Braşov (78,21%) Sibiu (77,69%) şi Galaţi (77,65%). Rata de promovare în Capitală este de 68,5%. Judeţele în care rata de promovare s-a situat sub 50% sunt Ilfov (34,15%), Teleorman (48,48%) şi Giurgiu (40,06%).

