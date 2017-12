Bac-ul în pericol, dar nu la Constanţa!

12:13:14 / 05 Iunie 2014

BAC-ul in pericol, cadrele didactice in moarte clinica

Ca profesor-pensionar si fost lider sindical, ma resemnez in "a privi inapoi cu manie", la ceea ce se intampla, mereu, cu cei mai numerosi dintre bugetari - cadrele didactice din invatamantul preuniversitar. Tinuti intr-o stare de umilinta criminala, prin salariile mici, pe care guvernantii anunta ca nu le pot mari, deoarece acesti salariati sunt "cei mai numerosi", slujitorii catedrei sunt, astfel, manipulati, toti politicienii promitandu-le marea cu sarea, pentru ca, a doua zi dupa alegeri, sa uite, aratand cu degetul spre altii. Este cazul legendarului Calin Popescu-Tariceanu, ex-liberalul ce, in calitate de prim-ministru, a putut anula legea majorarii salariale cu ... doua ordonante de urgenta. Singura solutie este cea a raspunderii cu forta la ceea ce guvernantii cameleonisti au facut cu dascalii de la catedra. In acest sens, de zeci de ani, am tot propus, in adunarile generale judetene si chiar si la Bucuresti (FEN), alocarea a 1/2 din cotizatia lunara pentru CREAREA UNUI FOND DE GREVA. Astfel, pentru 2/3 din personalul educativ (cei aflati, efectiv, in greva, cealalta 1/3 din salariati trebuind sa asigure continuitatea activitatii in sectoare, precum cele din invatamantul prescolar sau primar), s-ar putea asigura fondurile necesare pentru a boicota cel putin o luna activitatea. Desigur ca trebuie luptat impotriva mentalitatii spargatorilor de greva, conform careia "copiii nu sunt vinovati de greselile politicienilor", tocamai prin faptul ca se asigura continuarea activitatii cu cei din segmentul cel mai mic de varsta, care nu pot fi lasati singuri, cand parintii lor muncesc. Ceva-ceva din experienta sindicala a cadrelor didactice din alte tari europene avansate (Franta, Anglia etc.) ar trebui sa patrunda si in practica sindicatelor din educatia romaneasca.