Bărbat depistat în Portul Constanța conducând băut și cu permisul de conducere anulat

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au depistat, în Portul Constanța, un cetățean român, conducând un autoturism sub influența băuturilor alcoolice și cu permisul de conducere anulat.

În data de 18.03.2023, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au oprit pentru control, în poarta de acces numărul 5 a Portului Constanța, un autoturism condus de către un cetățean român în vârstă de 54 de ani.

Întrucât nu deținea niciun document asupra sa, s-a procedat la verificarea acestuia în bazele de date, constatându-se faptul că are permisul de conducere anulat.

Totodată, întrucât emana halena alcoolică, a fost condus la sediul Poliției Rutiere Constanța, fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.01 mg/L alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate la Spitalul Județean de Urgență Constanța probe biologice de sânge.

De asemenea, autoturismul în cauză nu figura cu poliță de asigurare obligatorie valabilă.

În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Constanța, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are permisul anulat și sub influența băuturilor alcoolice, fiind aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare de 1870 lei.