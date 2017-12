Băsescu - până la gât; PDL - 12%

● POPORUL ● Preşedintele Traian Băsescu şi PDL sunt în cădere liberă, într-un timp foarte scurt ajungând la procente pe care nu le-au mai avut de multă vreme. Poate că România ar fi fost altfel şi sondajele ar fi arătat într-un alt mod dacă măsurile anunţate de Băsescu şi Guvernul Boc ar fi fost luate în 2009. Poate că acum România nu ar mai fi fost condusă de Băsescu sau de Guvernul Boc, trimişi în prezent de români către limitele electorale pentru că au dus România pe marginea prăpastiei. Poate dacă românii nu ar fi fost minţiţi, pentru ca Băsescu să mai prindă un mandat la Cotroceni, astăzi nu am fi vorbit de reduceri salariale cu 25%, nu am fi vorbit de creşterea TVA-ului la 24% şi nu am fi vorbit de multe altele. Institutul pentru Politici Publice (IPP) a dat ieri publicităţii un sondaj care atestă prăbuşirea catastrofală a puterii, la nici jumătate de mandat, scorurile electorale fiind de departe mai slabe decât cele înregistrate de aşa numita dezastruoasa guvernare CDR, într-o perioadă similară. Conform sondajului IPP, PSD ar obţine în alegeri 40%, urmat de PNL cu 26% şi PDL, cu doar 12%, un scor care se îndreaptă vertiginos spre cota avută în perioada debarcării lui Petre Roman. UNPR este creditat cu 7%, ca şi PRM, în timp ce UDMR are 5%. Interesant că PDL este conştient de aceste rezultate catastrofale, dar continuă să îşi asume incompetenţa prin rămânerea la guvernare. Mult mai îngrijorător este că deşi 81% dintre români cred că România merge într-o direcţie greşită, Boc şi gaşca sa de miniştri continuă să îşi facă de cap pe banii publici.

● FIUL IUBIT ● Încercarea lui Băsescu de a-şi atribui titulatura de cel mai iubit fiul al poporului a eşuat. Acelaşi sondaj al IPP susţine că Băsescu ar avea doar 19% din voturile populaţiei, surclasat de la distanţă de Crin Antonescu cu 43%, şi Mircea Geoană, cu 32%, la întrebarea care dintre candidaţii din 2009 s-ar fi descurcat mai bine în acest moment. Poate că pentru Băsescu este mai bine că a eşuat în atribuirea numelui pe care şi l-a dorit. De la Băsescu “salvatorul”, şeful statului a trecut la denumirea de “groparul” românilor şi al României, fiind cel care şi-a asumat măsurile de austeritate. Sondajul IPP spune că 65% dintre români sunt în favoarea suspendării din funcţie a lui Traian Băsescu, un scor identic, practic, cu cel care a dus la reconfirmarea lui, după suspendarea din 2007. Sondajul pe teme politice al IPP Data Research, divizia de cercetări sociologice a Institutului pentru Politici Publice, face parte din cadrul unei cercetări de tip omnibus realizată în perioada 9 - 16 iulie 2010. Volumul eşantionului reprezentativ la nivel naţional a fost de 1040 de persoane cu vârsta peste 18 ani. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României, având o eroare tolerată de +/-3%.