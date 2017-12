Băsescu foloseşte tema unui acord cu FMI pentru campania electorală

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu nu are, teoretic, niciun rol în contractarea de către România a unui împrumut de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), şeful statului preluînd tema împrumutului extern doar pentru că se află în campanie electorală pentru prezidenţiale: “Preşedintele, teoretic, nu are niciun fel de rol în această chestiune dar, fiind vorba de campania pentru alegerile prezidenţiale, a preluat această temă. Şi, de unde, la un moment dat, spunea că Parlamentul nu trebuie să se implice nici măcar în chestiuni minore - cum ar fi aprobarea unor legi, coduri şi aşa mai departe - acum vine cu anumită smerenie la Parlament pentru a cere un punct de vedere”. Fostul premier a precizat că o astfel de consultare a Parlamentului de către Băsescu nu are rost: “E o chestiune aberantă. Putea să invite nişte prieteni să-i întrebe ce părere au, să se consulte cu unii parlamentari. O astfel de consultare nu are niciun fel de rost, întrucît Parlamentul intervine doar pentru ratificarea unui eventual acord încheiat cu FMI”. Năstase a menţionat că România a încheiat zece aranjamente financiare cu FMI de-a lungul anilor, dintre care doar două au fost duse pînă la capăt, iar unul dintre ele, stand-by, a fost încheiat în 2001 şi finalizat pînă în 2004. El a arătat că FMI poate impune unele restricţii referitoare la cheltuielile sociale şi a pus pe seama acestor temeri disputele din clasa politică în legătură cu acest subiect. El a mai susţinut că un acord cu Fondul are şi aspecte pozitive, dar şi negative şi că nu trebuie făcute nişte împrumuturi “doar aşa, ca să ai nişte bani în buzunar”. În opinia lui Năstase, “problema politică este aceea dacă, la acest moment, un astfel de acord poate să presupună credibilitate pentru obţinerea altor împrumuturi pentru diferite tipuri de investiţii. FMI este un contabil foarte dur. În momentul în care intervine, oferind şi crediblitate în exterior pentru alte tipuri de împrumuturi şi pentru împrumuturi cu dobînzi mai mici, el se uită cu atenţie dacă nu cumva veniturile anticipate nu sînt puse cam idealist în cadrul bugetului”. Năstase a adăugat că “nervozitatea” existentă în aceste zile pe marginea subiectului unui împrumut extern este de înţeles, iar decizia politică va fi destul de dificil de luat.