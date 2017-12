Băsescu: “Judecători, procurori şi poliţişti au legături cu lumea interlopă”

Şeful statului a participat, ieri, la întîlnirea cu 47 de judecători şi 81 de procurori numiţi în funcţie ca urmare a promovării concursului organizat de Consiliul Suprem al Magistraturii. În discursul rostit la acest eveniment, Băsescu a ţinut să le spună tinerilor magistraţi: “Sînt procurori care, din dorinţa de a semăna cu James Bond, transmit informaţii din dosar la presă. Oamenii aceştia nu au ce căuta în magistratură”. Traian Băsescu a declarat că există magistraţi şi poliţişti care au “legături nepotrivite” cu oameni din lumea interlopă: “Eu ştiu că este o zi festivă, dar nu am dreptul să nu spun astfel de lucruri, pentru că acestea sînt cauzele pentru care Justiţia din România nu este încă suficient de credibilă. Adesea sînteţi în situaţia de a judeca oameni mult mai credibili decît dvs, ceea ce vă creează un dezavantaj”. El a ţinut să reia şi o serie de critici formulate în mai multe rînduri la adresa sistemului juridic, referitor la întîrzierile în soluţionarea unor dosare. Şeful statului a mai arătat că raportul pe justiţie care va fi prezentat la Bruxelles în 23 iulie va extinde “foarte probabil” perioada de monitorizare a României. “Noi toţi putem avea o uşoară dezamăgire: sistemul de justiţie din România cred că are cea mai mare densitate de oameni cu studii superioare din toate sistemele existente în România. Cu toate acestea, a fost sistemul care, la intrarea în UE, a intrat sub sigla continuării supravegherii pentru că nu avea performanţele cerute de standardele UE, iar astăzi, la un an şi jumătate, cînd trebuia să se termine procesul de monitorizare a justiţiei din România, foarte probabil, raportul va extinde perioada de monitorizare”, a declarat Băsescu. O altă nemulţumire a lui Băsescu a fost şi faptul că peste 3.000 de judecători şi procurori au ieşit la pensie, în ultimii ani, avînd vîrste cuprinse între 30 şi 40 de ani.

Consiliul Superior al Magistraturii şi procurorul general, Laura Codruţa Kovesi, nu comentează declaraţiile preşedintelui Băsescu. Purtătorul de cuvînt al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Robert Cazanciuc, afirmă că, “de principiu, procurorul general nu comentează declaraţiile unui om politic”. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al CSM, judecătorul Cecilia Morariu, a declarat că declaraţiile făcute de Traian Băsescu sînt opinii ale acestuia referitoare la percepţia pe care o are asupra sistemului judiciar.