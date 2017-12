BC Farul, la 14 secunde de “bomba” etapei

Baschet Club Farul Constanţa a pierdut, sâmbătă seară, în Sala Sporturilor, o nouă partidă în Liga Naţională de baschet masculin, 58-60 (23-16, 16-13, 9-14, 10-17) cu mult mai experimentata BC Mureş Tg. Mureş. A fost însă, de departe, cea mai bună evoluţie a constănţenilor în acest sezon, care au fost foarte aproape de a furniza cea mai mare surpriză a etapei. În faţa unui adversar ce venea după patru victorii consecutive cu pretendente la titlu, constănţenii au jucat în sfârşit colectiv, iar acest lucru s-a văzut pe deplin. Costel Cernat a mizat de această dată pe un “cinci” de bază format din Olteanu, Santana, Minea, McFarland şi Petronic, mult mai determinat. Cu o atitudine complet schimbată, BC Farul a condus încă din startul meciului, 10-0, 15-4 şi chiar 23-9, pentru ca primul parţial să se încheie cu 23-16. Constănţenii au reuşit să-şi mărească avansul înaintea pauzei, când tabela indica un nesperat 39-29 pentru Farul. Oaspeţii au început cursa de urmărire şi după un sfert al treilea câştigat clar, 14-9, au preluat pentru prima dată conducerea cu cinci minute înainte de final, 50-53. Farul nu a cedat şi, încurajată puternic de galerie, a revenit în avantaj, 56-53. Soarta meciului s-a decis în ultimele 30 de secunde, când tabela arăta egalitate la 58. BC Farul a ratat atacul, oaspeţii au trecut în avantaj, 60-58, dar gazdele ar fi putut împinge meciul cel puţin în prelungiri, însă Wallace, cel mai slab jucător de pe teren, a preferat să ia o acţiune pe cont propriu în ultimele 14 secunde şi totul s-a năruit.

„Am dovedit că putem şi cred că putem în continuare. Am făcut o greşeală în final pe care nu aveam voie să o facem. Am pregătit bine meciul, am arătat că suntem o altă echipă şi sunt convins că putem face partide şi mai bune. Am jucat mai mult colectiv, dar, din păcate, nu am ştiut să avem şi un final bun de partidă”, a spus la final antrenorul echipei constănţene Costel Cernat. Pentru BC Farul au evoluat: Booth 15p (2x3p), Petronic 11p, Santana 9p (3x3), Marquis 8p, Minea 5p (1x3), Olteanu 5p (1x3), Wallace 3p (1x3), McFarland 2p. De la oaspeţi s-a remarcat Andrija Ciric - 20p.

Celelalte meciuri ale etapei: CSS Giurgiu - CS Municipal Bucureşti 73-80, SCM U. Craiova - CSU Atlassib Sibiu 84-70, BC Timba Timişoara - CS Energia Rovinari 96-89, BC Miercurea Ciuc - Dinamo 92-82, BC Timişoara - BCM Piteşti 82-76, CSU Ploieşti - CS Municipal Oradea 85-94, Gaz Metan Mediaş - U. Cluj 92-80. Clasament: 1. Gaz Metan Mediaş 13p, 2. CSM Oradea 11p, 3. SCM Craiova 11p, 4. BC Tg. Mureş 11p, 5. BC Timişoara 10p,... 15. BC FARUL 7p, 16. Dinamo 6p.