Bebeluş uitat la “Real”

Timp de mai bine de jumătate de oră, paznicii hipermarketului „Real” au fost pe post de dădacă pentru un copil de patru luni, „uitat” de mamă la intrarea în magazin. În cursul după-amiezii de ieri, George Chişcăneanu, unul dintre agenţii de pază care asigură ordinea în perimetrul magazinului a observat la intrarea clienţilor, între cele două uşi de acces, un cărucior în care se afla un bebeluş. Timp de mai bine de 20 de minute, bărbatul s-a tot învîrtit prin zonă în speranţa că-şi va face apariţia cineva care să ia copilul. În cele din urmă, paznicul a semnalat descoperirea conducerii hipermarketului, şi a dus căruciorul în interiorul magazinului lăsînd un coleg la uşă pentru a-l anunţa dacă cineva întrebă de micuţ. Cazul a fost semnalat şi Secţiei 5 Poliţie care a trimis un echipaj să investigheze cazul. Între timp, după scurgerea altor 20-30 de minute, a apărut şi mama micuţului, fără a părea prea îngrijorată de soarta bebeluşului. Femeia a fost legitimată, oamenii legii aflînd că se numeşte Ana Maria Stanciu, are 30 de ani, este din Constanţa, locuieşte cu bunicii şi nu e căsătorită. „Femeia a spus că l-a lăsat pe micuţul Valentin Andrei, de numai patru luni, la intrarea în magazin, sub pretextul că nu are voie să intre cu căruţul în hipermarket. Singura măsură pe care o putem lua noi este să anunţăm Direcţia Pentru Protecţia Copilului, urmînd ca inspectorii instituţiei să efectueze o anchetă socială. Nu putem dovedi că l-a lăsat intenţionat sau că ar fi vrut să-l părăsească” a declarat scms. Lucian Dinulescu, adjunctul Secţiei 5 Poliţie.