„Best Bridge Team”, la a doua ediţie

Concursul internaţional „The Best Bridge Team”/„Cea mai bună echipă de cart” a ajuns la cea de-a doua ediţie. Întrecerea este organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa. Anul acesta, la competiţie au participat echipe aparţinînd Universităţii Tehnice din Satakunta, Finlanda, Academiei Navale de la Varna, Bulgaria, Universităţii de Marină din Istanbul, Turcia, Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn” şi Universităţii Maritime din Constanţa (UMC). Toate instituţiile de învăţămînt superior participante fac parte din International Association of Maritime Universities (IAMU), organizaţie consultativă a IMO (International Maritime Organisation), care cuprinde cele mai importante universităţi maritime din lume. „Sîntem foarte mîndri că putem găzdui această a doua ediţie, întrucît prima s-a bucurat de un real succes, fiind un proiect pe care inclusiv IMO şi l-a asumat ca pe un potenţial proiect de succes şi de cîştig. Este posibil ca în anul acesta, să îl promovăm din nou la sesiunea anuală la Odessa. La anul vom reuşi să-l extindem, este foarte important că studenţi din ţări diferite au reuşit să se întîlnească şi să formeze un echipaj multicultural. Pregătirea noastră se face la niveluri foarte bune, deoarece la nivel mondial există o aliniere a cerinţelor pentru pregătire şi, implicit, o aliniere a scopurilor, iar noi ne-am aliniat. Laolaltă cu cadrele didactice şi cu studenţii de aici, vom încerca să ocupăm un loc cît mai bun, nu numai la acest concurs, ci şi în alte privinţe, mai ales din punct de vedere material şi profesional, în flota mondială”, a declarat rectorul UMC, prof.univ.dr.ing. Cornel Panait. Concursul a fost organizat de prodecanul Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval, conf.univ.dr.ing. Eugen Bîrsan şi de secretarul ştiinţific al UMC, conf.univ.dr.ing. Feiza Memet, şi este, în privinţa modalităţii de desfăşurare, o premieră mondială: studenţii au format echipaje mixte, multinaţionale, aşa cum se întîmplă în realitate, la bordul unei nave. Participanţii şi-au demonstrat, pe parcursul a trei ore, abilităţile profesionale pe parcursul unui cart de navigaţie, derulat în condiţii de simulare. Scenariul ales, care a rulat pe Simulatorul Complex de Navigaţie al UMC, a impus echipajelor tranzitarea, de la sud la nord, a unei porţiuni din arhipelagul danez, Storebelt. Nava condusă de viitorii ofiţeri de punte a fost una de mari dimensiuni, specializată în transportul autovehiculelor (car carrier), iar traseul, unul deosebit de periculos. Echipa desemnată cîştigătoare este formată din studenţi de la Satakunta University of Applied Scineces din Finlanda, Universitatea Maritimă din Constanţa şi Varna Naval Academy din Bulgaria.