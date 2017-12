Buget nerealist

Ultimul motiv de scandal dintre Putere şi Opoziţie din acest an este legat de proiectul bugetului de stat pentru 2011 şi cel al asigurărilor sociale. Dacă Puterea se „mândreşte” cu un proiect de buget pe care-l consideră echilibrat, de partea cealaltă, Opoziţia spune că bugetul este făcut „discreţionar şi pe clientelă”. Cert este că, săptămâna viitoare, Birourile Permanente ale celor două Camere au fost convocate pentru luni, la ora 12, principalul subiect de discuţie fiind bugetul de stat pentru 2011. Unul dintre cei care au comentat proiecţia bugetară pe anul viitor a fost preşedintele Senatului, Mircea Geoană, care a declarat că, „în mod regretabil”, Guvernul continuă „o politică păguboasă, aceea de a veni cu o proiecţie de buget care nu are nimic de a face cu evoluţiile din economie şi din societate”. „Am simţit în ultimele zile acelaşi sentiment de improvizaţie şi de lipsă de direcţie strategică din partea Guvernului, bâlbâieli cu privire la alocaţia pentru mame, anunţuri absolut obscure cu privire la creşterea CAS pentru pensionari, creşterea fără un anunţ prealabil a accizelor pentru motorină şi benzină cu 10%, ceea ce va conduce la creşterea inflaţiei prognozate pentru anul viitor cu un punct procentual. Iată o cascadă, o avalanşă de măsuri de ultim moment, care, pur şi simplu, creează o imensă confuzie şi o lipsă de încredere în proiectul de buget pe care l-am primit la Parlament”, a spus Geoană. El a mai spus că are sentimentul că proiectul de buget este construit pe baze nerealiste şi că este o încercare de amăgire a opiniei publice că acest buget va putea să producă relansarea economică. La rândul său, preşedintele Comisiei economice, industrie şi servicii din Senatul României, Varujan Vosganian, a declarat că nu va vota proiectul legii bugetului de stat în forma aprobată de Executiv. „Bugetul ar trebui trimis înapoi Executivului, dar Guvernul va presa Parlamentul, spunând că ţara are nevoie de buget, că FMI condiţionează adoptarea bugetului până în 15 ianuarie. Este un buget improvizat, nu s-a pornit de la realităţi, ci de la deficit şi s-a ajuns la realităţi”, a spus Varujan Vosganian. Varujan Vosganian reproşează proiectului de buget transmis de Executiv faptul că porneşte de la deficit şi revine la realitate. În opinia sa, punctul cel mai dureros se referă la cheltuielile de capital. „Proiectul nu cuprinde nicio perspectivă reală de creştere a relansării economice. Discuţia despre investiţiile în construcţia de creşe ar fi trebuit să aibă loc cu doi ani înainte de reducerea indemnizaţiei de creştere a copiilor. Aşa, e cam cinic să lansezi ieri un program pentru creşe, după ce alaltăieri ai anunţat reducerea indemnizaţiei pentru mame”, a mai spus Vosganian. În fine, purtătorul de cuvânt al departamentelor PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat că social democraţii analizează posibilitatea atacării la Curtea Constituţională a legii bugetului de stat pe 2011. Vasilescu a afirmat că, potrivit legislaţiei, proiectul de buget trebuia să se bazeze pe legi existente, în timp ce propunerea Guvernului face referire la prevederi din Legea salarizării şi Legea pensiilor, care nu sunt încă în vigoare.