Bugetarii, plătiți cu altă oca față de angajații din privat?

07:25:36 / 23 Februarie 2017

Ba,aveti grija cum mariti salariile

Ca ne pomenim cu refugiatii peste noi!In ritmul asta depasim si Germania la nivelul de trai in 2-3 ani si ne pomenim cu tziganii ca vin din Suedia ca dau buzna in avion sa vina acasa.Nu e de gluma fratzilor,Dragnea ne face tzinta pentru shlehtele de sirieni,nigerieni,arabi si alti baietzi vestiti pentru vrednicia lor.Pai unde primim noi 1 milion de tuciurii ca nemtzii?Ma rog n-ar fi o problema ca moschee oricum le facem dar unde ai inscriem?In ce partid?Propun U.D.M.R,pentru egalitate de sanse.Iar la zile libere si sarbatori,aia oricum se adapteaza,ca oricum ca bugetari in Romania o sa lucreze curand 3 zile din 7.Eu zic ca nu-i de gluma Nea Liviule!