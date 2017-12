Bugetul asigurărilor pentru şomaj, redus cu 700 milioane de lei

Prin rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat, Executivul a decis ca toate cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj din acest an să fie reduse cu 700 milioane de lei. Excedentul bugetar rezultat în urma acestei diminuări este 756,5 milioane de lei, din care 575,8 milioane de lei reprezintă surplusul sistemului de asigurări pentru şomaj, în vreme ce fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale însumează 180,7 milioane de lei. În cadrul şedinţei de ieri, Guvernul a mai stabilit ca punctul de pensie să fie majorat, la 1 septembrie, de la 396,2 lei la 416 lei pentru pensionarii din sistemul public, în vreme ce veniturile agricultorilor au fost dublate. \"Am discutat şi am adoptat rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat în care am avut în vedere creşterea preconizată a punctului de pensie la 416 lei şi creşterea pensiilor la agricultori\", a declarat ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. Legea pensiilor, iniţiată de PSD, a fost adoptată în 28 iunie, ultima zi a sesiunii parlamentare, şi a fost depusă pentru promulgare în 6 iulie. Actul normativ promulgat de preşedinte prevede că pensia medie va urca cu 40% la începutul anului viitor, după ce punctul de pensie va creşte de la 31% la 37,5% din valoarea salariului mediu brut. Legea pensiilor stabileşte o nouă majorare a punctului de pensie începînd cu 1 ianuarie 2009, de la 37,5% la 45% din salariul mediu brut. Potrivit ministrului Varujan Vosganian, Guvernul va mai opera cel puţin o rectificare bugetară, în noiembrie, şi una în septembrie, doar \"dacă o vor cere condiţiile economice\". La rectificarea bugetară din luna iunie, Guvernul a menţinut plafonul de deficit bugetar la 2,8% din PIB, nivel prevăzut pentru întregul an, deşi Comisia Europeană a avertizat că deficitul va fi de 3,2% la sfîrşitul anului.