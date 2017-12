Bugetul Capitalei, aprobat de consilierii generali

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a decis aprobarea bugetului Capitalei, cu 30 de voturi pentru și 17 împotrivă. Primăria a luat în calcul venituri totale de 1,1 miliarde de euro, șase milioane de euro urmând să fie folosite pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic.

Pentru 2017, Primăria Capitalei a luat în calcul venituri totale de 1,1 miliarde de euro, fiind prevăzute sume pentru domeniile de interes ale Capitalei precum sănătatea, educaţia, asistenţa socială, infrastructura, RADET, RATB, consolidarea clădirilor cu risc seismic, cultură, parcuri sau proiecte pentru tineri.

„Pentru sănătate, am prevăzut suma de 83 de milioane de euro, pentru cele 19 spitale din subordinea Primăriei şi pentru cabinetele şcolare medicale şi stomatologice. Vom continua programul de dotare cu aparatură ultramodernă demarat anul trecut, cu o alocare de 15,5 milioane de euro, iar pentru investiţii am prevăzut 57 de milioane de euro, suma care include şi necesarul pentru finalizarea obiectivelor de la spitalele Gomoiu şi Foişor în valoare de 24 milioane de euro. De asemenea, s-au inclus în buget sumele necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan ultramodern, conform standardelor europene, cu aproximativ 2.000 de paturi, investiţie care se va situa în jurul valorii de 300 milioane de euro. Avantajul unui spital construit de la zero este că toate circuitele medicale pot fi configurate cu respectarea strictă a normelor legale, ceea ce atrage după sine o calitate ridicată a actului medical. Noul spital va cuprinde secţii pentru care în Bucureşti se înregistrează un deficit de paturi, respectiv oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensivă, recuperare medicală, mari arşi", a declarat primarul general, Gabriela Firea.

În proiectul de buget pentru 2017 au fost prinse şi sumele necesare demarării unui număr de 58 de obiective noi de investiţii, respectiv 16 grădiniţe, 10 after school, 15 extinderi şcoli, Sala Sport în incinta Şcolii Centrale, şase cartiere de locuinţe sociale şi pentru tineri, Spitalul Metropolitan, parc de distracţii şi agrement, acvariu public cu centru de cercetare, şase cămine de bătrâni sau teatrul temporar. De asemenea, sunt cuprinse sume pentru proiecte menite să fluidizeze traficul în Bucureşti, cum ar fi supralărgirea Prelungirea Ghencea, faza II a pasajului Ciurel, supralărgiri şi traversări în zonele Andronache, Petricani, Colentina, Doamna Ghica, Dimitrie Pompei, strada Jandarmeriei şi sos. Bucureşti - Măgurele.

În buget este prevăzută suma de 11 milioane de euro pentru construcţia de parcări, de tip park&ride, dar şi cele cuprinse în PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană – Centrul Bucureştiului), respectiv parcările subterane din Piaţa Constituţiei, Sala Palatului, Piaţa Lahovari, Uranus - Calea Rahovei.

Totodată, există aprobaţi indicatorii economici în valoare totală de 73 milioane de euro pentru proiectul realizării de piste de biciclete şi amenajări conexe, din care anul acesta au fost alocaţi două milioane de euro, proiectul fiind eligibil pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene.

"Tot la capitolul investiţii, menţionez şi alocarea sumei de 6 milioane de euro pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, suma care va fi suplimentată la rectificare în măsură în care va fi necesar. Pentru comparaţie, în ultimii trei ani s-au alocat pentru acest gen de lucrări, cumulat, 1,3 milioane de euro", a completat Firea.

Totodată, la RATB au fost prevăzuţi 121 milioane de euro reprezentând subvenţia pentru diferenţa de preţ la transportul de călători şi 11 milioane de euro

pentru investiţii. La aceste sume se adaugă şapte milioane de euro alocaţi Direcţiei de Transporturi a Primăriei pentru achiziţia de mijloace noi de transport în cadrul programului aprobat, în valoare de 492 milioane de euro care cuprinde 400 autobuze, 100 de troleibuze şi 100 de tramvaie.

Pentru RADET au fost alocaţi 125 milioane de euro, din care 106 milioane euro reprezintă subvenţia pentru energia termică livrată populaţiei, iar 19

milioane de euro investiţii. Pentru refacerea infrastructurii de transport a agentului termic se fac demersurile necesare pentru accesarea a 180 milioane euro – fonduri europene nerambursabile.

În ceea ce priveşte operaţiunile de eco-igienizare, în bugetul Primăriei Capitalei a fost prevăzută suma de şapte milioane de euro, care va acoperi atât programul unitar de deratizare şi dezinsecţie, tratamentele fito-sanitare, precum şi anumite obiective de investiţii pentru eficientizarea acestei activităţi.

Pentru cele 11 parcuri din Bucureşti au fost prevăzute în buget 27 milioane de euro, din care va fi asigurată finanţarea pentru lucrări precum reparaţii capitale pentru malurile lacului Herăstrău, reparaţia sistemului de irigaţii din Parcul Carol, reparaţii capitale la podul din Parcul Tineretului sau reparaţii la locurile de joacă şi aparatele de fitness în toate parcurile.

De asemenea, potrivit edilului, toate cele 15 teatre bucureştene au creşteri de buget faţă de execuţia anului precedent, totalul alocat fiind de 53 de milioane euro, care asigură atât desfăşurarea actului artistic, cât şi realizarea unor investiţii. Pentru ARCUB s-a prevăzut în buget suma de 15,5 milioane euro, iar

pentru Creart, 12,5 milioane euro.

Pentru programele destinate tinerilor anul acesta se alocă 21,7 milioane de euro, 11,4 milioane euro pentru Proedus şi 10,3 milioane euro pentru Centrul de servicii comunitare integrate pentru tineri.