Businessul românesc face în ciudă crizei

Companiile deţinute de antreprenori români au înregistrat anul trecut un profit net de 7,2 miliarde lei, în creştere cu 14,2% faţă de 2011, în timp ce afacerile totale au urcat cu 9%, la 183 miliarde lei, potrivit unui studiu realizat în cadrul programului „Campioni în Business”. Domeniile în care s-au înregistrat cele mai mari valori ale cifrei de afaceri sunt comerţul cu ridicata (55,2 miliarde lei), construcţiile (15,2 miliarde lei), comerţul cu amănuntul, agricultura şi industria alimentară. O companie a avut în 2012, în medie, o cifră de afaceri de 117 milioane lei, profit net de 4,6 milioane lei, 258 de salariaţi, o rată a profitului brut de 4,69%, o cifră de afaceri per salariat de 454.000 lei (în creştere cu circa 3% faţă de 2011) şi un profit brut per salariat de 21.300 lei (în creştere cu 5,7%). „În ciuda unui context economic dificil, cele mai mari companii din România au avut o performanţă bună anul trecut. Motoarele economiei au fost companiile din retail (creştere cu 19,3% a cifrei de afaceri), energie (+13,8%) şi producţie de echipamente IT şi electrice (+13,2%)”, spune consultantul Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ionuţ Simion. Regiunea cu cel mai mare ritm de creştere a cifrei de afaceri este Transilvania (11,3%), urmată de Muntenia (8,8%) şi Moldova (5%). Regiunea cu cea mai mare rată a profitului brut este Moldova (5,41%), urmată de Transilvania (4,73%) şi Muntenia (4,52%). Cea mai mare cifră de afaceri per salariat se înregistrează în Muntenia (503.000 lei), iar cea mai mare valoare a profitului brut per salariat - în Moldova (23.500 lei).