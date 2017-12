Cadou... de zilele Constanţei

În ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, oraşul nostru a mai primit în dar un titlu naţional. Nimic neobişnuit, dacă ţinem cont de performera zilei... secţia de tenis de masă a clubului LPS CSS Farul Constanta. Formaţia noastră cîştigă pentru al treilea an consecutiv titlul naţional de senioare la tenis de masă. Un cadou strălucitor pentru sărbatoriţii zilei... Constanţa, antrenoarea Liliana Sebe şi Elena Frîncu. "Fetele mi-au făcut, ca de obicei, cel mai frumos cadou", a declarat, emoţionată, directorul DSJ. Fetele noastre nu au avut adversar nici în acest sezon. Lucru demonstrat şi în ultimele două etape, cînd sportivele constănţene s-au impus detaşat în toate cele şase partide, cu Stirom Bucureşti, LPS CSS Farul II şi LPS Bistriţa. "A fost greu, dar ne-am mobilizat şi am reuşit victoria. Sîntem fericite", declarau, cu medalia strălucind la gît, mai tinerele Irina Hoza şi Ioana Ghemeş, pe cînd "veteranele" Elizabeta Samara, Andreea Mămăligă şi Alexandra Chirametli spun că... "a fost mai uşor ca niciodată". Selecţionerul României îşi doreşte în dar, la rîndul său, o cupa europeană la anul. "E deja al treilea an cînd dominăm campionatul. Îmi doresc ca sezonul viitor să găsim resursele financiare pentru a ne înscrie într-o cupă europeană. Sînt convins că am putea trece cîteva tururi fără probleme şi ar fi o şansă pentru sportivele noastre", a declarat Viorel Filimon.

A doua echipă constănţeană, în componenţa Andreea Filip, Cristina Hîrîci, Anamaria Sebe şi Alina Dobre, a terminat Superliga feminină pe locul al treilea.