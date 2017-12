Cadouri de Crăciun de la copii pentru... copii

Gest minunat al elevilor Colegiului Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” din Constanța! Cu mic, cu mare, copiii s-au mobilizat și au strâns îmbrăcăminte, jucării, rechizite, fructe sau legume, pe care le-au dăruit copiilor cu nevoi speciale care învață la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”, din Constanța. Alin Gămăran are 18 ani și este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Pedagogic. El recunoaște că spiritul Sărbătorilor de Iarnă este cel care l-a îndemnat să ofere. ”Am încercat să le oferim puțin din spiritul Crăciunului și copiilor cu dizabilități, ei nefiind atât de norocoși ca noi”, a mărturisit Alin. ”Este o fericire foarte mare că am putut oferi din puținul nostru și copiilor care nu se pot bucura cu adevărat de Crăciun, de Sărbătorile acestea atât de frumoase. Am vrut să-i ajutăm și să le facem un Crăciun mai frumos. Am cumpărat împreună cu colegii mei fructe, hăinuțe și jucării pe care le-am oferit în dar”, a spus și o elevă în clasa a XII-a D, Anca Yang. ”Noi am vrut prin fapte să dovedim că suntem alături de copiii care au nevoie de noi. Toți elevii s-au implicat, iar noi ne-am bucurat că ei conștientizează că trebuie să se implice în nevoile comunității”, a precizat coordonatorul de proiecte și programe educative de la Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu”, prof. Carmen Florescu. Cei 155 de copii de la ”Montessori” diagnosticați cu deficiențe mintale severe sau asociate, cu tulburări din spectrul autist au fost bucuroși că cineva se gândește și la ei. Așa că au pregătit și o mică serbare, în semn de mulțumire pentru cadourile pe care le-au primit. ”Acțiunea reprezintă un succes numai prin faptul că oamenii conștientizează problemele acestor copii. Noi ne bucurăm și le mulțumim tuturor”, a declarat directorul Colegiului Național Pedagogic ”Constantin Brătescu” din Constanța, prof. Nida Regep Nermin. ”Fii sensibil și dăruiește” - sub această deviză s-a desfășurat campania umanitară, la care au participat și subprefectul județului Constanța Levent Accoium, președintele Uniunii Democrate Turce din România, Osman Fedbi, muftiul Cultului Musulman din România, Iuusuf Murat, consulul Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozcalișkan, și soția sa, Pouneh Bozcalișkan, precum și președintele Asociației Oamenilor de afaceri turci din Dobrogea, Zeki Uysal. ”Decembrie este luna cadourilor, iar noi trebuie să îi bucurăm nu numai pe ai noștri, ci trebuie să ne gândim și la copiii mai puțin fericiți, care au nevoie de sprijinul nostru. În afară de elevi, și Muftiatul Cultului Musulman din România ne-a sprijinit în această acțiune oferind mobilier, mai precis mai multe rafturi compartimentate”, a declarat profesorul de limba turcă din cadrul Colegiului Național Pedagogic din Constanța, în același timp vicepreședinte în comisia de religie a Uniunii Democrate Turce, Hirdes Musledin.