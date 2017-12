Cadouri și planuri de viitor la Academia Hagi

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” a sărbătorit duminică finalul unui an plin de realizări, dar și sfârșitul unui ciclu de șapte ani de la înființare, toți juniorii, alături de părinții lor și de antrenori, fiind prezenți în sala de la „Spa Center Iaki” din Mamaia. În cadrul evenimentului au fost prezentate performanțele înregistrate în această perioadă, dar și planurile de viitor pentru următorii cinci ani. „ Este un drum inițiat în urmă cu nouă ani, când am vorbit pentru prima oară de acest proiect, un drum ales de Hagi și conducerea Academiei, un drum care s-a dovedit cel mai drept. Am pornit din start cu strategia și filosofia de viață ale lui Hagi, iar obiectivul a fost să formăm cei mai buni jucători și cele mai bune echipe. Acest prim ciclu a durat șapte ani, în care ne-am axat pe formare, care a cuprins inițierea și învățarea, dar și pe conceptul de joc, care a însemnat strategie, filosofie, sisteme de joc, selecție, antrenament și antrenori. La capitolul realizări, notăm 17 titluri naționale dintre cele 51 puse în joc în această perioadă, printre care două performanțe unice în fotbalul românesc. Astfel, în sezonul 2012-2013 am câștigat toate titlurile la juniori, iar echipa de Juniori A este campioană în ultimii cinci ani. Mai mult, avem două participări în UEFA Youth League, unde am reușit să ne calificăm în primăvara europeană în acest sezon. În plus, am devenit cel mai bun partener al FRF la loturile naționale, unde am avut în medie câte 40 de jucători selecționați anual. În privința debuturilor la echipa de seniori, 33 de jucători formați la Academie și-a trecut în palmares această realizare”, a spus Lucian Burchel, directorul tehnic al Academiei. „Am pornit acest proiect cu gândul că fiecare copil merită o șansă și trebuie să-i creezi condiții pentru a dovedi că este talentat. Mă refer la infrastructură, terenuri bune, antrenori buni și un buget pe măsură. Pentru cei cu vârste între 7 și 14 ani ne-am concentrat să descoperim copiii talentați din Constanța și nu ne-au interesat performanțele. Pentru cei mai mari am făcut selecția la nivel național, am fost mai exigenți și am ales 66 de copii pentru un proiect unic în România, în care le asigurăm masă, casă și școală. Proiectul noostru s-a numit „Timp - Tineri - Talentați“, vrem să facem campioni și suntem pe un drum bun. Pentru următorii cinci ani, formarea va continua, dar ne vom axa pe dezvoltare și perfecționare și vom fi mai exigenți”, a declarat Gheorghe Hagi, patronul Academiei și managerul tehnic al FC Viitorul.

În final, au fost premiați cei mai buni trei jucători de la fiecare categorie de vârstă, aleși prin votul colegilor lor, dar și cei mai buni trei antrenori. Premiile pentru jucători au fost vouchere valabile pentru achiziționarea de echipament Nike, în valoare de 200 de euro pentru primul loc, 150 de euro pentru locul 2 și 100 de euro pentru locul 3, iar cei trei antrenori au fost răsplătiți cu câte o excursie cu întreaga familie, în valoare de 500 euro.

Categorie 2009/2010

1. Nicolae Caraiani

2. Flavius Domnaru

3. Horia Calimente

Categoria 2008

1. Costyn Gheorghe

2.Andrei Lehăduș

3. Paul Trefimov

Categoria 2007

1. Mihai Iliescu

2. Darius Băncilă

3. Matei Nanciu

Categoria 2006

1. Lucian Băsceanu

2. Ramon Giurgiu

3. Cătălin Cusmenco

Categoria 2005

1. Adrian Mazilu

2. Luca Banu

3. Andrei Borza

Categoria 2004

1. Denis Curea

2. Ștefan Duțu

3. Eduard Moga

Categoria 2003

1. Ștefan Bodișteanu

2. Sasha Agiveli

3. Gabriel Dănuleasa

Categoria 2002

1. Alexi Pitu

2. Louis Munteanu

3. Darius Grosu

Categoria 2001

1. Răzvan Matiș

2. Bogdan Călin

3. Antonio Vlad

Categoria 2000

1. Cosmin Tucaliuc

2. Alexandru Pop

3. Alexandru Sabangeanu

Categoria 1999

1. Alexandru Mățan

2. Tudor Băluță

3. Mihai Ene

Categoria 1998

1. Andrei Ciobanu

2. Doru Dumitrescu

3. Szabolcs Kilyen

Antrenorii anului la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”

1. Nicolae Roșca (antrenor Juniori A, U19)

2. Ionuț Mihu (antrenor Juniori C, U15)

3. Constantin Fălină (antrenor Juniori B, U17)

