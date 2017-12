Caftul politic - obiect de studiu

Caftul politic românesc a ajuns subiect de studiu şi de lucrare de licenţă în Elveţia! Pentru lumea civilizată, bălăcăreala dintre prezidentul Băsescu şi premierul Tăriceanu reprezintă o curiozitate unică. Tinerii politicieni din Europa sînt interesaţi de manualele care prezintă conceptul de preşedinte-jucător şi jocul lui bestial de glezne. Sub aspectul rezistenţei materialelor, se studiază barba de granit a premierului şi fundu-i de oţel. Pînă la această oră, nu se cunosc fese mai rezistente la frecare şi impactul şutului în fund. Deşi se face mare caz de jocul său de glezne, specialiştii spun că punctul forte al prezidentului ar fi capul în gură. Politicienii europeni, care nu au auzit de Dîmboviţa, nu-şi imaginau că un asemenea caft politic se poate derula în interiorul unei Alianţe. De regulă, păruielile cu strigături şi trimiteri la origini ţin capul de afiş al luptelor de stradă care se duc între Putere şi Opoziţie. La noi, pe Dîmboviţa, este taman invers. Caftul politic între aliaţii care şi-au jurat veşnică şi neprihănită credinţă reprezintă obiect de studiu pentru politicienii necultivaţi în materie de lipsă totală de scrupule. Rămaşi singuri într-o bărcuţă simpluţă, liberalii şi democraţii se aruncă unii pe alţii de la guvernare! Cine cade în apă este apăsat pe gură de piciorul vrăjmaş! Cafturile politice dîmboviţene sînt studiate cu interes de adepţii teoriei şi practicii. Şansa lor, pentru că, la noi, în ce priveşte datul cu stîngul în dreptul sau invers, practica întrece teoria, ceea ce spune foarte mult despre experienţa acumulată în timp… Meciurile de box cu şutul în fund dintre prezident şi premier sînt studiate pe casete video. Se fac scheme şi organizări tactice care ilustrează capacitatea prezidentului de a şuta Constituţia din orice poziţie, lucru rar întîlnit în ţările civilizate. Conceptul românesc de caft politic a făcut senzaţie în lumea întreagă, la acest capitol, fiind eclipsaţi chiar şi cei din Congo! Se fac foarte multe comentarii în legătură cu orgoliile nemăsurate ale prezidentului care au dus la spulberarea Alianţei dintr-un singur dop. Caftul politic românesc a ajuns subiect de licenţă în ţările civilizate, pentru că nicăieri în Europa nu se întîmplă ceea ce se întîmplă la noi! Am ajuns de rîsul curcilor cu licenţă! Mai sînt studiate: piedica democrată, stuchitul liberal, capacul DA, contra prezidenţială, clinciurile aliaţilor, uşa cortului DA, caftul pe contrasens, laptele cu caimac prezidenţial, bîza dîmboviţeană etc. Sînt deschise peste tot catedre pentru predarea caftului politic. Premierul şi prezidentul sînt invitaţi să susţină prelegeri şi demonstraţii pe această temă. Sînt tot mai mulţi cei care vor să vizioneze pe viu fripta dintre prezident şi premier. Cînd vor ieşi din politică, cei doi vor avea viitorul asigurat. Le recomand de pe acum să-şi deschidă împreună un colegiu pe teme tactice de caft politic. În noua eră a caftului de acest gen, vînătăile au fost înlocuite de pata portocalie. Cînd li se pune pata celor doi, se duce de rîpă ţara! Rîd europenii de noi, pentru că rar le-a fost dat să asiste la un asemenea spectacol penibil! În loc să aplicăm reformele cerute de UE, căscăm gura la jocul de glezne al prezidentului şi la mofturile premierului care a deviat pe contrasens! Primim noi solicitări din partea celor care vor să studieze efectele colaterale şi fenomenele generate de prostia românească.