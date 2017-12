Căldură mare în zilele următoare! Ce ne recomandă medicii?

În următoarele zile, meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate în multe zone ale țării, inclusiv Constanța. Astfel, miercuri, 12 iulie, temperaturile maxime vor ajunge până la 34 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 16 și 21 de grade C. Și joi, 13 iulie, va fi cald, dar sunt anunțate și precipitații; maximele vor ajunge la 33 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse tot între 16 și 21 de grade C. Vineri, 14 iulie, maximele vor cunoaște o ușoară scădere, până la 28 de grade C.

ATENȚIE! Pentru cele două zile cu temperaturi ridicate - atenție, temperaturile anunțate vor fi la umbră - medicii vin cu o serie de recomandări. Astfel, pentru prevenirea incidentelor, Direcția de Sănătate Publică a Județului (DSPJ) Constanța recomandă populaţiei să urmeze sfaturile medicilor şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11.00 şi 18.00. De asemenea, Serviciul Județean de Ambulanță Constanța va suplimenta echipajele în perioadele cu temperaturi extreme în funcție de numărul solicitărilor. Medicii ne sfătuiesc să consumăm fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă. De asemenea, medicii recomandă: consumați zinic 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete; beți un pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute!; dacă aveți aer condiționat, reglați aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală; ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 grade Celsius; dacă nu aveți aer condiționat în locuință sau la locul de muncă, petreceți 2-3 ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat (cinematografe, spații publice, magazine); nu consumați alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii; evitați băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice; dacă este absolut necesar să ne expunem la soare între orele amiezii, trebuie să folosim o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise; evitați activităţile de exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit etc.) şi aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită.