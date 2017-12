Campionii debutează la Braşov

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, ia startul sâmbătă într-un nou sezon al Ligii Naţionale, în care obiectivul este câştigarea titlului şi Cupei României. Echipa pregătită de Jovica Cvetkovic, Alexandru Buligan şi Eden Hairi întâlneşte sâmbătă, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport), în deplasare, pe Dinamo Municipal Braşov, grupare creată în această vară după fuziunea dintre Dinamo Bucureşti şi Rom Cri Braşov. Chiar dacă formaţia de sub Tâmpa s-a impus în ultima întâlnire directă, 40-37 în turneul de la Bacău, constănţenii pleacă din postura de mari favoriţi. „Mergem la Braşov doar cu gândul la victorie, pentru că este foarte important să începem campionatul cu dreptul. Ne-au învins la Bacău, dar nu se poate compara un meci amical cu unul oficial. Ne dorim să jucăm şi în sezonul următor al Lgii Campionilor, iar acest lucru ne obligă să luăm titlul”, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma. „Se anunţă un meci dificil, pentru că este primul din actualul sezon şi avem nevoie de timp pentru a ne închega. Au venit un nou centru, un nou inter, un nou antrenor, iar băieţii trebuie să joace mult pentru a se simţi în teren. În plus, Dinamo Braşov ne-a învins într-un amical la Bacău, în urmă cu două săptămâni. Chiar şi aşa, nu trebuie să avem probleme în obţinerea victoriei. Până la urmă, suntem campioni şi întâlnim echipa clasată pe ultimul loc în campionatul trecut”, a spus portarul Mihai Popescu. „Începe dansul oficial! Orice început este complicat, dar totul depinde doar de noi. Este clar că nu putem repeta meciul de la Bacău. Poate că adversarii au mai multă încredere în propriile forţe, pentru că ne-au învins în amical, dar HCM are calitatea şi valoarea pentru a se impune la Braşov. Starea de spirit este bună, dar sunt foarte multe lucruri noi , a fost o schimbare radicală faţă de sezonul trecut, cu un sistem nou, atât în apărare, cât şi în atac şi este nevoie de timp”, a adăugat secundul Alexandru Buligan.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă: ora 17.00: U. Cluj - CSM Bucureşti; Minaur Baia Mare - Ştiinţa Bacău; Poli Timişoara - CSM Satu Mare; ora 18.00: CSM Oradea - Bucovina Suceava; HC Odorhei - UCM Reşiţa. Vineri a avut loc prima partidă a etapei: Pandurii Lignitul Tg. Jiu - Steaua Bucureşti 31-26 (16-14).